Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 22 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, yêu cầu việc triển khai phải kịp thời, đồng bộ, thống nhất, thực chất và hiệu quả.

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội khóa 16 thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, có hiệu lực từ ngày 1/10. Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc thi hành luật phải chủ động, quyết liệt và hiệu quả, theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả". Các cấp cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm kiểm soát quyền lực, đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Người đứng đầu từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả thi hành Luật trong phạm vi phụ trách, không đùn đẩy, né tránh, không đặt thêm thủ tục làm thu hẹp các cơ chế, chính sách đặc thù mà Luật đã quy định.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa, thi hành Luật ngay trong năm 2026.

Một góc của TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Chỉ thị giao Đảng ủy UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM rà soát, phân loại các nội dung cụ thể hóa, thi hành luật thành 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất là các nội dung chuyển tiếp mang tính kế thừa. Nhóm thứ hai là các chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TPHCM. Nhóm thứ ba là các chính sách mới, quan trọng, nhạy cảm, có phạm vi và đối tượng tác động rộng, phải báo cáo cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương trước khi thực hiện.

UBND TPHCM được giao hoàn thành Kế hoạch triển khai Luật trong tháng 8/2026. Cùng thời gian, Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án tổ chức các kỳ họp HĐND trong năm 2026 để kịp thời quyết định các cơ chế, chính sách theo Luật.

Chỉ thị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị: Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy định hướng tuyên truyền; Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, kiện toàn tổ chức; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát; Ban Nội chính Thành ủy tham mưu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, thực hiện nghiêm Chỉ thị; chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh hoặc xin ý kiến đối với những nội dung đã được phân cấp, ủy quyền hoặc pháp luật quy định rõ.

Phạm vi thí điểm cơ chế, chính sách bao gồm: Mô hình mới về tổ chức bộ máy các cấp chính quyền của thành phố, mô hình quản trị, kiến tạo tiên tiến, hiện đại; chế độ công vụ, công chức. Mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế và chăm sóc sức khỏe. Mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính. Mô hình quản lý đô thị, nông thôn, không gian và phát triển bền vững. Phương thức khai thác, huy động, phân bố và sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển và quản trị thành phố. Giải pháp xử lý các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến chất lượng sống của người dân hoặc sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cơ chế, chính sách khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.