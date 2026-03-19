Thảo Trang vướng tình tay ba, 17 người nổi tiếng quay MV của Ngọc Thanh Tâm

A.C Xuân Tài vừa ra mắt MV Tạm biệt tình đơn phương, với sự tham gia của Thảo Trang (Karty Chang) - "hot girl" Tây Bắc từng gây chú ý khi lọt top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, The Face Vietnam 2023 với nhan sắc trong trẻo.

Người mẫu quê Điện Biên từng có mối tình được nhiều sự quan tâm với "anh trai" Otis sau chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Cô và Xuân Tài đóng vai chính trong MV xoay quanh mối tình thời học sinh.

"Hot girl Tây Bắc" gây chú ý khi tái xuất trong MV mới của Xuân Tài.

Đảm nhận phần hòa âm phối khí là Ham Gil Su (Kanzi) từ Hàn Quốc và Dio. Cả hai đứng sau nhiều hit như: Vì em chưa bao giờ khóc (Hà Nhi), Có ai hẹn hò cùng em chưa (Quân A.P), Bắc Bling (Hoà Minzy), Lệ Lưu Ly (Vũ Phụng Tiên, DT), Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân)... Đây là sản phẩm thứ 4 trong album Mập mờ của A.C Xuân Tài, được hoàn thiện cách đây 2 năm nhưng tới nay mới được đầu tư làm MV.

Diễn viên tham gia Anh trai say hi 2025 - Hải Nam xuất hiện trong vai "tình địch" với nam chính. Xuân Tài cho biết vai diễn của Hải Nam được "đo ni đóng giày" vì anh cần một diễn viên đẹp trai, khiến nam chính từ bỏ hy vọng theo đuổi Thảo Trang. Sau Anh trai say hi, Hải Nam tiết lộ về ca khúc mới Ôi giời ơi, do chính Xuân Tài sáng tác.

Xuân Tài, Thảo Trang và Hải Nam.

17 khách mời nổi tiếng quay MV của Ngọc Thanh Tâm xuyên đêm

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm vừa phát hành MV ca khúc Tiếp nhiên liệu với sự tham gia của 17 nghệ sĩ nổi tiếng.

Ca khúc được đặt hàng riêng cho nhạc sĩ trẻ ONEY. Ca khúc mang giai điệu Pop dễ nghe, dễ nhớ, cùng ca từ giàu cảm xúc như lời động viên chân thành gửi đến người thân trong những khoảnh khắc khó khăn. Về phần hình ảnh, Ngọc Thanh Tâm tự đề xuất ý tưởng MV và mời đạo diễn Kiên Ứng thực hiện.

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm.

Điểm nhấn đặc biệt của MV chính là dàn khách mời đình đám: Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Minh Xù, Jun Phạm, Cường Seven, Neko Lê, BB Trần, Trúc Nhân, Rhymastic, Lâm Thành Kim, Hà Kino, Bùi Công Nam, Nhâm Phương Nam, Tuimi, Xuân Nghi, Võ Tấn Phát và đạo diễn Kiên Ứng. Toàn bộ phần quay hình diễn ra trong 1 đêm duy nhất, bắt đầu từ 11h đêm và kéo dài đến hơn 2h sáng. Ngọc Thanh Tâm rất trân trọng khi các nghệ sĩ đều nhận lời tham gia và ở lại đến tận cuối buổi quay.

Cường Seven, Trúc Nhân, Bùi Công Nam, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm và BB Trần cùng nhiều nghệ sĩ tham gia đóng MV của Ngọc Thanh Tâm.

Riêng thành viên Duy Khánh của nhóm Gia đình Haha do bận lịch không thể có mặt trực tiếp, đã được ê-kíp "cứu nguy" bằng cách xuất hiện qua hình ảnh chiếc mặt nạ.

Ngay sau khi phát hành, nữ diễn viên sẽ triển khai chuỗi school tour trong tháng 3 tại các trường học ở TPHCM nhằm trực tiếp "tiếp nhiên liệu" tinh thần cho học sinh và sinh viên.

MV "Tiếp nhiên liệu":

Ảnh, video: NVCC

