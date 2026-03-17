Ngày 17/3, PEOPLE đưa tin ca sĩ nhạc đồng quê Riley Green (38 tuổi) bị thương trong một buổi biểu diễn sau khi bị khán giả ném điện thoại trúng mặt.

Sự việc xảy ra tối 14/3 khi nam ca sĩ đang biểu diễn tại Margaret Court Arena ở Melbourne, Úc. Theo video do khán giả đăng trên mạng xã hội, một chiếc điện thoại bất ngờ bay trúng vùng gần tai của Riley khi anh đang đứng trên sân khấu.

Nam ca sĩ gặp sự cố ngoài ý muốn trên sân khấu.

Trong đoạn clip, Riley mặc áo sơ mi, quần jeans và đội mũ cao bồi. Sau khi bị trúng điện thoại, anh tỏ ra bất ngờ và phải tạm dừng buổi diễn trong ít phút để kỹ thuật viên lấy cây đàn guitar khỏi tay.

Ở một video khác do khán giả ghi lại, thành viên ê-kíp được thấy đang lau máu ở vùng cổ của nam ca sĩ. Riley sau đó đùa với khán giả: “Tôi đang chảy máu à? Mọi người thấy tôi lỳ đòn thế nào chưa?”.

Nam ca sĩ cũng chỉ về phía người đã ném điện thoại và yêu cầu lực lượng an ninh đưa người này ra khỏi khu vực biểu diễn.

Ngày 15/3, Riley Green đăng tải trên Instagram để cập nhật tình hình sau sự cố. Trong bức ảnh cận cảnh tai của mình, anh cho biết vết thương phải khâu 5 mũi sau khi bị điện thoại bay trúng.

Đêm diễn tại Melbourne là đêm cuối trong 2 buổi biểu diễn cháy vé của Green tại Margaret Court Arena, nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn Cowboy As It Gets Tour.

Riley Green sinh năm 1988 tại Alabama, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng. Anh ký hợp đồng với Big Machine Label Group năm 2018 và gây chú ý với bản hit There Was This Girl.

Năm 2019, Riley phát hành album phòng thu đầu tay Different 'Round Here, trong đó có ca khúc nổi tiếng I Wish Grandpas Never Died, bản ballad về gia đình và ký ức tuổi thơ được đông đảo khán giả yêu thích.