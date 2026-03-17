Đêm concert Anh trai say hi 2025 tại SVĐ Mỹ Đình có chủ đề A White Valentine với số đông khán giả diện trang phục trắng tham dự.

Xuyên suốt concert, các "anh trai" tặng loạt món quà mang tinh thần Valentine trắng như gấu bông, socola, kẹo marshmallow cho khán giả.

buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, Sơn.K, CONGB, Jey B mở màn đêm diễn với liên khúc Khát vọng là người Việt, Còn gì đẹp hơn. Tiếp nối chương trình là các tiết mục Chill guys ngon zai, Độc nhất vô nhị, Người yêu chưa sinh ra. Dàn “anh trai” xuất hiện trên xe mui trần được trang trí hoa trắng và ruy băng, tung hoa cưới xuống khán đài.

Ngoài các hit Ngất ngây con gà tây, Ai yêu anh nhất, Người như anh xứng đáng cô đơn, HERMOSA, tiết mục So good lần đầu được đưa lên sân khấu lớn. Khán giả Hà Nội cũng lần đầu được xem phần trình diễn liên khúc “Best 5” gồm: Yêu yêu yêu - Thương thương thương, Đường chân trời, Chờ anh về, It’s gon’ be alright.

Tại tiết mục Yêu yêu yêu - Thương thương thương, Sơn.K bất ngờ tặng nhẫn cho một khán giả. Ở Ai yêu anh nhất, màn hình LED trình chiếu những hình ảnh các cặp đôi do các người hâm mộ gửi cho chương trình trước thềm concert.

Ca khúc Illusion dự kiến cũng nằm trong danh sách biểu diễn song bị huỷ do Vũ Cát Tường vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Dàn khách mời nữ - Bảo Thy, 52Hz, Lamoon có mặt, trình diễn Make up, Đa nghi, Hơn là bạn, Em đã chờ anh bao lâu.

Điểm nhấn của concert là sự kết hợp các hit từ Anh trai say hi và Em xinh say hi, lần đầu được triển khai tại các concert “Vũ trụ say hi” dưới hình thức live band. Sơn.K, buitruonglinh, Jaysonlei, Thái Ngân và “em xinh” Yeolan, Muộii, MAIQUINN mang tới mashup các ca khúc: Gã săn cá, 3 chìm 7 nổi, To your ex, Hề, Ảo ảnh, Đã từng, So đậm, Cách yêu đúng điệu.

Các giọng ca mang lên sân khấu dàn nhạc cụ gồm trống điện, guitar bass, guitar điện, piano điện, guitar thùng và violin.

buitruonglinh, Muộii có màn song tấu

Ở phần Dance Pastel (thi đấu vũ đạo), các “anh trai” bắt cặp để thể hiện vũ đạo trong vòng một phút trên nền nhạc bất kỳ. Quán quân Negav được khen ngày càng hoàn thiện khả năng vũ đạo. Độ nồng nhiệt khi cổ vũ từ khán giả sẽ quyết định kết quả. Chiến thắng thuộc về CONGB - Đỗ Nam Sơn.

Các “anh trai” hoà giọng, khép lại concert qua tiết mục Forever say hi.

Negav nhảy đôi với Jaysonlei

