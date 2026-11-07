Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt ông Lê Việt Cường 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán 2 năm do sử dụng 8 tài khoản để thao túng cổ phiếu BCE. Bốn cá nhân cho mượn tài khoản hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ cũng bị xử lý.

Ngày 5/11, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Việt Cường (trú tại phường Long Nguyên, TP.HCM) số tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Theo kết quả giám sát, kiểm tra, trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến 4/3/2025, ông Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch thao túng cổ phiếu BCE. Trong đó, 4 tài khoản đứng tên ông Cường, 3 tài khoản mượn của các nhà đầu tư khác và một tài khoản nhờ người khác đứng tên sở hữu chứng khoán.

Ngoài phạt tiền, ông Cường bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn. Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Đáng chú ý, UBCKNN xác định chưa có cơ sở xác định khoản thu trái pháp luật mà ông Cường có được từ hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan quản lý cũng xử phạt 4 cá nhân gồm bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh, bà Trương Kim Duyên và bà Nguyen Susan Ha do cho mượn tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường.

Ông Lê Việt Cường bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán 2 năm do thao túng cổ phiếu BCE. Ảnh: HH

Theo UBCKNN, trong thời gian từ ngày 16/10/2024 đến 4/3/2025, bà Thương, bà Quỳnh và bà Ha đã cho ông Cường mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch BCE, trong khi bà Duyên đứng tên sở hữu chứng khoán hộ.

Cả 4 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng. Đồng thời, mỗi người bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026.

UBCKNN cho biết chưa có cơ sở xác định khoản lợi bất hợp pháp mà 4 cá nhân này thu được từ hành vi vi phạm.