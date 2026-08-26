Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và cho mượn tài khoản để giao dịch, liên quan đến cổ phiếu CAR của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Theo quyết định, UBCKNN phạt ông Võ Bình Nguyên (ngụ tại TP Hà Nội) 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu CAR, qua đó tạo ra cung, cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường. Kết quả kiểm tra và tính toán của cơ quan quản lý cho thấy ông Võ Bình Nguyên không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

9 cá nhân, tổ chức cho ông Nguyên mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng thị trường. Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, UBCKNN cấm ông Nguyên giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026. Đồng thời, ông Nguyên bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn tương tự.

Ngoài ra, UBCKNN còn xử phạt 9 cá nhân, tổ chức, gồm bà Nguyễn Khánh Thủy, bà Đỗ Thị Bích Liên, bà Kiều Thị Ngoan, hai cá nhân cùng tên Nguyễn Thu Trang, bà Hoàng Thảo Dung, bà Trần Thị Thanh Nga, bà Cấn Thị Việt Trinh và Công ty CP Fibo Invest.

Các cá nhân, tổ chức trên bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng do cho ông Võ Bình Nguyên mượn tài khoản để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu CAR trong cùng giai đoạn, từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2023.

Theo UBCKNN, kết quả kiểm tra cho thấy chưa có cơ sở xác định 9 cá nhân, tổ chức trên thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch, 9 cá nhân, tổ chức trên còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm. Đồng thời, 8 cá nhân bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán trong 2 năm.



