MS 2026.237

Biến cố bất ngờ khiến thầy giáo bị liệt nửa người

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Nam Phố, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ông Lương Văn Thế (SN 1954) cùng vợ ngày ngày chăm sóc con trai Lương Thành Vi (SN 1982), từng là giáo viên Lịch sử tại một trường THPT ở Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM). Sau biến cố sức khỏe, anh Vi bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân hỗ trợ.

Thầy Vi tại thời điểm mổ não. Ảnh: ĐGCC

Chị Lương Thị Soa (chị gái anh Vi), cho biết tuổi thơ của anh trải qua nhiều thiếu thốn. Gia đình đông con, cuộc sống khó khăn nên từ năm lớp 8, anh Vi đã phải đi phụ hồ, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.

“Vi thương bố mẹ và các em lắm. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn cố gắng học hành. Những tưởng sau này làm thầy giáo sẽ có điều kiện đỡ đần cha mẹ, nào ngờ biến cố lại xảy đến”, chị Soa nghẹn ngào.

Để các con có cơ hội học hành, ông Thế chắt chiu từng đồng, thậm chí bán những mảnh vườn nhỏ của gia đình để lo chi phí.

Năm 2000, anh Vi thi đậu khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An). Tốt nghiệp năm 2004, anh vào Nam lập nghiệp, trở thành giáo viên tại Trường THPT Nguyễn Du (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nay là TPHCM.

Những năm đứng lớp, dù thu nhập không dư dả, anh vẫn dành dụm gửi tiền về quê phụ cha mẹ nuôi hai em trai ăn học. Mải lo cho gia đình, anh gác lại chuyện riêng, hiện vẫn chưa lập gia đình.

...và khoản nợ hơn 600 triệu đồng

Theo thông tin từ gia đình anh Vi, ngày 21/3/2024, anh Vi bị xuất huyết dưới nhện từ động mạch não giữa (xuất huyết não thái dương phải do vỡ túi phình động mạch não giữa phải-nv), được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau ca phẫu thuật, anh tiếp tục nằm viện khoảng 3 tuần. Từ tháng 4 đến tháng 5/2024, anh điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Ngoại thần kinh quốc tế, sau đó tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng (TPHCM).

Sau thời gian dài điều trị cho anh Vi, đến nay gia đình cho biết, đã vay nợ hơn 600 triệu đồng. Ảnh: GĐCC

Thời gian điều trị kéo dài, chi phí ngày một lớn, trong khi gia đình không có người thân ở TPHCM để chăm sóc lâu dài. Đến tháng 7/2024, gia đình đưa anh về quê, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh.

Tháng 4/2025, gia đình tiếp tục vay mượn, đưa anh trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật ghép hộp sọ. Sau đó, anh điều trị thêm tại Bệnh viện Chuyên khoa Ngoại thần kinh quốc tế trước khi trở về quê.

Theo gia đình, đến nay, tổng chi phí điều trị cho anh Vi khoảng hơn 900 triệu đồng. Trong đó, hai lần phẫu thuật hết khoảng 80 triệu đồng, chi phí thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm khoảng 700 triệu đồng và chi phí tập luyện, phục hồi chức năng khoảng 150 triệu đồng. Để có tiền chữa trị cho con, gia đình đã phải vay mượn hơn 600 triệu đồng.

Di chứng sau biến cố khiến anh bị liệt nửa người, không thể tự sinh hoạt cá nhân. Hiện anh Vi vẫn phải điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn.

Ngoài 70 tuổi, hằng ngày ông Thế vẫn tự tay chăm sóc con trai bị liệt. Ảnh: Sỹ Thông

“Bệnh tình của em chưa có dấu hiệu hồi phục, trong khi khoản nợ ngày một lớn. Gánh nặng giờ lại đè lên vai cha mẹ đã ngoài 70 tuổi”, chị Soa nói.

Ở tuổi 73, ông Thế và vợ là bà Lê Thị Yến không còn đủ sức lao động như trước. Ngồi bên giường con, ông Thế nói: “Vợ chồng tôi đều làm nông, giờ tuổi cao, sức yếu nên chẳng còn làm được gì nhiều. Trước đây tôi chỉ mong sau này về già có Vi làm chỗ dựa. Không ngờ con lại mắc bệnh như thế này.

Gia đình tôi có 4 người con, trong đó chị gái Vi là cô giáo tiểu học, 2 người em trai của Vi là lao động tự do, công việc không ổn định nên không phụ giúp được bố mẹ nhiều".

Từ việc lau người, thay quần áo đến hỗ trợ con ăn uống, ông Thế cố gắng tự tay chăm sóc dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước.

“Bây giờ tôi chỉ mong con trai sớm tỉnh táo như trước, có thể đi lại được là tôi mừng lắm”, ông Thế nói.

Thầy Vi trước đó khoẻ mạnh, chụp ảnh cùng các học trò. Ảnh: GĐCC

Ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng thôn Nam Phố, cho biết gia đình ông Thế có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi mắc bệnh, anh Vi có công việc ổn định và thường xuyên gửi tiền về phụ giúp cha mẹ. Hiện anh không thể tiếp tục công việc, trong khi chi phí điều trị và chăm sóc vẫn là gánh nặng đối với gia đình.

“Thầy Vi hiện không có khả năng lao động, phải trở về quê sống cùng cha mẹ. Trong khi hai ông bà đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe ngày càng giảm sút. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện chăm sóc thầy Vi”, ông Hải chia sẻ.

Bạn đọc giúp anh Lương Thành Vi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.237 (thầy Lương Thành Vi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Lương Văn Thế (bố anh Vi) theo địa chỉ: thôn Nam Phố, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0326.563.348

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