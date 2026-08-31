MS 2026.234

Theo thông tin gia đình cung cấp, ngày 29/7, sau khi tan ca, Doanh điều khiển xe máy trở về nhà. Khi cách nhà khoảng 1 km thì xảy ra tai nạn. Sau khi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), do tình trạng nặng nên Doanh được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Doanh phải cắt bỏ một bên chân trái

Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật não cho Doanh. Tuy nhiên, do vết thương ở chân nặng, dẫn đến nhiễm trùng và hoại tử, em phải cắt cụt đùi trái.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), cho biết, Doanh được chẩn đoán chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng, gãy xương đùi hai bên và tổn thương mạch máu. Hiện em vẫn hôn mê sâu, phải thở máy, phổi bị viêm nặng, mỏm cụt đùi trái nhiễm trùng và xuất hiện dấu hiệu suy thận.

Theo gia đình, trước khi gặp tai nạn, Doanh là lao động chính trong gia đình. Sau khi học xong THPT, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Doanh không tiếp tục học mà đi làm công nhân để có thu nhập phụ giúp cha mẹ và em trai.

Ông Lương Văn Châu (SN 1970, bố của Doanh), mắc bệnh tim sức khoẻ yếu, không còn khả năng lao động. Vợ ông, bà Lê Thị Nhẫn (SN 1973), làm công việc tự do, thu nhập không ổn định. Em trai Doanh là Lương Đức Trọng (SN 2008), vừa thi đỗ vào một trường cao đẳng tại Hải Phòng và chuẩn bị nhập học.

Từ khi Doanh nhập viện, gia đình ông Châu phải vay mượn để trang trải chi phí điều trị. Theo gia đình, đến nay tổng chi phí đã vượt 350 triệu đồng. Dù Doanh có bảo hiểm y tế, nhưng tiền thuốc và các khoản chi phí ngoài danh mục bảo hiểm hiện khoảng 5 triệu đồng mỗi ngày.

Doanh là lao động chính trong gia đình, từ khi Doanh gặp tai nạn, gia đình lâm vào khó khăn, không còn khả năng xoay xở chi phí đều trị cho Doanh

Theo xác nhận của ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng thôn Tiên An, gia đình ông Lương Văn Châu có hoàn cảnh khó khăn.

Vốn đã chật vật, nay gia đình ông Châu tiếp tục phải gánh khoản chi phí lớn cho việc điều trị của con trai. Nguồn vay mượn gần như đã cạn, trong khi Doanh vẫn cần được chăm sóc và điều trị tích cực.

Lúc này Doanh đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục chi trả chi phí điều trị cho em trong thời gian tới.

Bạn đọc giúp em Lương Minh Doanh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.234 (em Lương Minh Doanh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Lê Thị Nhẫn (mẹ của Doanh) theo địa chỉ: Thôn Tiên An, xã Quyết Thắng, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0344859710.

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