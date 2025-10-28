Theo báo cáo từ Trường THPT R.K. gửi Sở GD-ĐT Tây Ninh, vụ việc bắt nguồn từ nghi vấn thầy N.V.T., giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng, có hành vi nhắn tin thân mật và đụng chạm cơ thể với học sinh lớp 10A7, em N.T.T.L.

Ngày 21/10, Ban Giám hiệu nhà trường đã làm việc với nữ sinh L. Em xác nhận thầy T. có nhắn tin thân mật và hành động đụng chạm, đồng thời bày tỏ mong muốn sự việc dừng lại để tập trung học tập.

Hình ảnh người thân của nữ sinh lớp 10 đến trường tìm gặp, hành hung thầy giáo ở Tây Ninh. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 22/10, thầy T. thừa nhận hành vi nhắn tin thân mật nhưng phủ nhận việc đụng chạm cơ thể học sinh. Thầy đã viết bản kiểm điểm và cam kết chấm dứt liên lạc với học sinh. Hướng xử lý này được nữ sinh L. đồng ý.

Tuy nhiên, khoảng 14h25 ngày 27/10, mẹ ruột của em L. cùng một người phụ nữ khác đã đến trường, xin phép bảo vệ vào bên trong với lý do trao đổi về việc học của con. Sau khi vào khuôn viên trường, hai người này xông vào phòng thiết bị, hành hung thầy T. và những người can ngăn.

Nhà trường đã báo cáo vụ việc lên Công an xã Rạch Kiến để xử lý. Đến ngày 28/10, công an tiếp tục mời phụ huynh, em L. và 3 học sinh khác lên làm việc nhằm xác minh thông tin liên quan đến việc đăng tải vụ việc lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.