Bức tranh thêu trên lá mít khô khiến cộng đồng mạng chú ý

Tình cờ

Nhiều ngày qua, những bức ảnh chụp lại bức tranh thêu tay trên chiếc lá mít khô khiến cộng đồng mạng thích thú, nhận về nhiều bình luận khen ngợi.

Người tạo ra những bức tranh thêu đẹp mắt này là Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1999, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Phương Thanh cho biết, cô không phải là thợ thêu tay chuyên nghiệp, cũng chưa từng học thêu. Bộ môn nghệ thuật này đến với cô một cách tình cờ.

Phương Thanh đến với nghệ thuật thêu tay một cách tình cờ

Năm 2020, Thanh được tặng một bộ dụng cụ thêu tay bé xinh. Thanh chỉ sử dụng quà tặng này trong những lúc tâm trạng trống trải.

Khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19, thường xuyên ở nhà, có nhiều thời gian nên Thanh thêu nhiều hơn. Lâu dần, cô yêu thích rồi đam mê môn nghệ thuật truyền thống này.

Những bức tranh thêu trên vải của Thanh những ngày đầu gây chú ý

Phương Thanh chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ thêu những chi tiết đơn giản. Khi đam mê lớn dần, tôi tìm tòi, học hỏi các kỹ thuật thêu tay qua mạng.

Sau đó, tôi cố gắng luyện tập để nâng cao tay nghề. Sau mỗi lần thêu, tôi đều tự nghiền ngẫm, rút kinh nghiệm để lần sau tác phẩm có độ hoàn thiện cao hơn, sống động, có hồn hơn”.

Cô gái treo các bức tranh thêu từ những ngày mới bắt đầu tiếp cận bộ môn nghệ thuật này để làm kỷ niệm

Sau nhiều năm nỗ lực, Phương Thanh nắm bắt những kỹ năng thêu tay. Cô bắt đầu sáng tác, hoàn thiện những bức tranh thêu đầu tiên và được nhiều người đánh giá cao.

Trước khi thêu, Thanh phác thảo họa tiết lên bề mặt chiếc lá khô đã qua xử lý

Cách đây không lâu, Phương Thanh vô tình thấy gió thổi, đưa lá mít khô vào sân nhà. Thanh cầm chiếc lá khô, ngả màu nâu đỏ lên hỏi chồng, rằng anh có tin cô sẽ thêu được trên nó không.

Khi chồng ái ngại, cho rằng khó thực hiện vì lá đã khô, giòn, dễ rách, Thanh lại tò mò, muốn thử thách bản thân. Thanh nhặt lá đem vào xử lý, chọn mẫu và tập trung thêu từng đường kim mũi chỉ.

Thu tiền triệu

Lần đầu thêu trên chất liệu lạ, không có tính đàn hồi, dễ rách, Thanh gặp nhiều thử thách. Vì lá khô và giòn, chỉ cần Thanh mạnh tay hoặc vô tình nắm tay lại, chiếc lá lập tức rách, vỡ.

Để vượt qua thử thách mới, Thanh kiên trì, tỉ mỉ tập trên “bản nháp”. Khi đã quen tay, có cảm giác, Thanh mới bắt tay vào thêu bản chính.

Thêu trên lá khô cần tỉ mỉ, chậm rãi và kiên trì

Phương Thanh kể: “Khi đã tự tin, tôi rửa sạch chiếc lá khô, để ráo tự nhiên rồi vẽ phác thảo họa tiết muốn thêu lên.

Thêu trên vải, nếu sai, lỗi có thể gỡ ra thêu lại. Nhưng thêu trên lá khô nếu sai sẽ khó sửa được. Vì vậy trong lúc thêu, tôi rút ra kinh nghiệm là khi đâm mũi kim xuống mặt lá phải thật dứt khoát và chuẩn xác ngay từ đầu.

Khi kéo chỉ cũng phải nhẹ tay, nếu không chỉ sẽ làm rách lá”.

Bức tranh trên lá mít khô đầu tiên được Thanh thêu liên tục từ 21h đến 3h hôm sau. Sau đó, cô cần thêm nhiều giờ để hoàn thiện tác phẩm đầu tay của mình. Những tác phẩm sau, tùy kích thước, độ khó, Thanh hoàn thiện trong khoảng 3-4 ngày.

Các tranh thêu tay trên lá mít khô thành phẩm của Thanh đều được những người hoạt động trong ngành thêu đánh giá cao. Bất ngờ hơn, các tác phẩm này nhanh chóng được khách hàng đặt mua.

Thanh cho biết, đây là dòng tranh thêu trên chất liệu hữu cơ đặc biệt. Để có bức tranh hoàn thiện, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn như: chọn lá đủ tiêu chuẩn, xử lý để lá khô, phác họa, thêu tay, đóng khung…

Hơn thế, mỗi chiếc lá khô có đường gân, sắc độ khác nhau, nên mỗi tác phẩm là duy nhất, không có sự trùng lặp.

Phương Thanh cho biết, công việc thêu tay trên lá khô giúp mình rèn luyện tính kiên trì, tỉ mỉ

Do đó, tùy vào kích thước, độ phức tạp của họa tiết trang trí, các sản phẩm tranh thêu trên lá mít khô của Phương Thanh có giá 1 triệu đồng trở lên.

“Chinh phục được loại vật liệu khó, tôi rất hạnh phúc. Bởi, khi thêu trên lá khô, tôi không chỉ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mà còn đang tự rèn luyện tính kiên nhẫn, bình tĩnh trong mọi việc”, Thanh tâm sự.

Ảnh: NVCC