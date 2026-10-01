Với The Collection 688, chất lượng sống được nhìn từ một góc độ khác: một nơi ở không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, mà có thể đồng hành cùng nhiều trạng thái trong một ngày - từ tập trung, làm việc đến tận hưởng, thư giãn và tái tạo năng lượng.

Từ một nơi để ở đến một không gian đáp ứng nhiều trạng thái sống

Khi công việc ngày càng linh hoạt, nhu cầu tận hưởng ngày càng đa dạng, một nơi ở cũng được kỳ vọng nhiều hơn việc đơn thuần là chốn trở về. Đó có thể là nơi bắt đầu một ngày làm việc, một khoảng nghỉ giữa những lịch trình bận rộn, một không gian dành cho gia đình hay nơi mỗi người tìm lại sự cân bằng cho chính mình.

Hồ bơi tại The Collection 688. Ảnh phối cảnh

Với định vị “sống chất doanh nhân”, The Collection 688 tiếp cận bài toán ấy từ một góc nhìn khác: không thiết kế một nơi ở cho một trạng thái sống, mà kiến tạo một không gian có thể đồng hành cùng nhiều phiên bản của một ngày.

Một địa chỉ có thể đồng hành với bao nhiêu trạng thái sống?

Một ngày của người hiện đại hiếm khi chỉ có một nhịp. Vì vậy, một không gian sống có giá trị không nhất thiết phải tạo ấn tượng bằng số lượng tiện ích, mà quan trọng hơn là khả năng hiện diện đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng trạng thái của người sử dụng.

Không gian làm việc và phát triển bản thân tại The Collection 688. Ảnh phối cảnh

Tại The Collection 688, những trạng thái ấy được chuyển hóa thành một hệ không gian sống được tổ chức theo ba lớp trải nghiệm: Kiến tạo - Tận hưởng - Tĩnh tại.

Kiến tạo là khi không gian sống trở thành phần nối dài của công việc và tư duy. Những không gian co-working trong nhà và ngoài trời, thư viện hay phòng golf tạo nên những điểm chạm dành cho tập trung, kết nối và phát triển bản thân.

Tận hưởng là khi một ngày không chỉ xoay quanh công việc. Hồ bơi, phòng gym, cinema, dance studio, golf room, khu vui chơi trẻ em hay không gian BBQ mở ra những lựa chọn khác nhau cho thời gian dành cho bản thân và gia đình.

Giữa nhịp sống luôn chuyển động, đôi khi điều cần thiết là một khoảng lặng để trở về với chính mình. Tại tầng 21, co-working yên tĩnh, yoga, thiền và khu vực thư giãn với trải nghiệm âm thanh thiên nhiên tạo nên một khoảng lùi riêng, nơi cư dân có thể tập trung, thả lỏng và tái tạo năng lượng.

Không gian thư giãn và kết nối tại The Collection 688. Ảnh phối cảnh

Thay vì gây ấn tượng bằng việc cộng thêm thật nhiều tiện ích, cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào việc mỗi không gian xuất hiện đúng lúc và phục vụ đúng nhu cầu.

Từ những căn hộ thương gia với ban công có diện tích lên đến 52 m² đến hệ tiện ích được phân bổ theo từng trạng thái, The Collection 688 hướng đến một trải nghiệm sống nơi cư dân không cần rời khỏi nhịp sống của mình để tìm kiếm những điều mình cần. Cách tiếp cận này cũng phản ánh tinh thần Quiet Luxury - nơi giá trị không nằm ở sự phô trương, mà được cảm nhận qua chất lượng trải nghiệm, sự riêng tư và mức độ chỉn chu trong từng chi tiết.

Khi thời gian trở thành một phần của giá trị nơi ở

Không gian bên trong quyết định cách cư dân trải nghiệm một ngày. Vị trí lại quyết định một ngày ấy được kết nối với thành phố như thế nào.

Tọa lạc trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), The Collection 688 nằm trong khu vực đang được định hình bởi nhiều lớp hạ tầng kết nối. Dự án dễ dàng tiếp cận nhà ga C6 của tuyến Metro TP. Thủ Dầu Một - TP.HCM theo quy hoạch khoảng 300m đi bộ, đồng thời kết nối với mạng lưới Vành đai 3 chỉ 1,3km.

The Collection 688 trên trục Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13). Ảnh phối cảnh

Khi nhiều lựa chọn kết nối cùng hiện diện, giá trị của vị trí không chỉ nằm ở số kilomet tới một điểm đến, mà còn ở khả năng giúp cư dân chủ động hơn với hành trình của mình. Đó là những giá trị khó quy đổi thành một con số cụ thể, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến cách một ngày được sống.

Không gian và vị trí The Collection 688, minh họa mối liên hệ giữa nơi ở, tiện ích và các trục kết nối khu vực

Thành công có thể được nhìn thấy qua những gì một người đã tạo dựng. Nhưng chất lượng của hành trình lại được cảm nhận qua cách họ sống mỗi ngày. Với The Collection 688, Business Lifestyle không nằm ở việc sở hữu thêm một không gian, mà ở khả năng sống trọn vẹn hơn trong chính không gian mình lựa chọn. Bởi đôi khi, chất lượng sống không cần thêm nhiều điểm đến. Chỉ cần những điều quan trọng đã ở đủ gần.

(Nguồn: SG Holdings)