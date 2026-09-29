Một trục đường, nhiều mức giá

Đường Nguyễn Hữu Thọ là một trong những trục giao thông quan trọng ở khu Nam Sài Gòn, kết nối khu vực Quận 7 cũ với huyện Nhà Bè cũ và hướng về khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Trong hơn một thập kỷ qua, hai bên tuyến đường này đã lần lượt xuất hiện hàng loạt dự án chung cư với đa dạng phân khúc, từ những khu căn hộ hình thành trong giai đoạn đầu của thị trường Nam Sài Gòn đến các dự án cao cấp, khu đô thị tích hợp mới bàn giao.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án đã biến Nguyễn Hữu Thọ thành một trong những tuyến đường có mật độ chung cư dày đặc nhất khu Nam TPHCM. Tuy cùng nằm trên một trục đường, giá căn hộ giữa các dự án có thể chênh nhau hàng chục triệu đồng mỗi mét vuông.

Thị trường căn hộ tại TPHCM đang có sự phân hóa rõ về mặt bằng giá giữa các dự án, ngay cả khi cùng thuộc một khu vực. Ảnh: Hoàng Hà

Một trong những dự án đầu tiên trên tuyến đường này có thể kể đến là Sunrise City của Novaland. Dự án được phát triển từ năm 2009, với giá bán 45-55 triệu đồng/m2. Cụm chung cư đầu tiên của dự án được bàn giao từ năm 2012 và hiện tại, mức giá chào bán tại đây dao động từ 85-100 triệu đồng/m2.

Sau đó, hàng loạt dự án tiếp tục xuất hiện như The Park Residence, Dragon Hill. Những năm sau đó, thị trường tiếp tục có thêm Sunrise Riverside, Saigon South Residences và Celesta Rise.

Khảo sát của PV VietNamNet cho thấy, khoảng cách giá hiện nay giữa các dự án là khá lớn. Chẳng hạn, tại The Park Residence, căn hộ đang được chào bán với mức giá dao động từ 40-50 triệu đồng/m2; Dragon Hill quanh mức 55-65 triệu đồng/m2, trong khi Celesta Rise được chào bán xấp xỉ 90 triệu đồng/m2. Một số căn hộ tại Sunrise Riverside dao động từ 65-85 triệu đồng/m2.

Chung cư cũ chưa chắc rẻ, dự án mới chưa chắc đắt

Theo môi giới Nguyễn Văn Hưng, giá căn hộ dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ không đơn thuần phụ thuộc vào tuổi đời dự án. Một dự án đã bàn giao nhiều năm vẫn có thể giữ giá nếu có vị trí thuận tiện, pháp lý hoàn chỉnh, quản lý ổn định và cộng đồng cư dân hình thành.

Trong khi đó, tuổi đời dự án không phải yếu tố duy nhất quyết định giá; giá từng căn còn phụ thuộc diện tích, tầng, hướng nhìn, nội thất và khả năng kết nối tiện ích.

Ông Hưng dẫn chứng, The Park Residence bàn giao từ giữa năm 2017 nhưng giá chào bán hiện khoảng 50 triệu đồng/m2, trong khi Sunrise City hình thành hơn 10 năm có giá chào bán xấp xỉ 100 triệu đồng/m2.

“Không chỉ khác nhau về tuổi đời, hai dự án còn đại diện cho hai giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường căn hộ dọc Nguyễn Hữu Thọ”, ông Hưng nói.

Theo ông, khi căn hộ chuyển sang thị trường thứ cấp, người mua không chỉ quan tâm giá và tiến độ mà còn chú trọng sổ hồng, chất lượng quản lý, phí vận hành và thanh khoản. Đây là những yếu tố khiến các dự án trên cùng một trục đường có thể hình thành mặt bằng giá khác biệt đáng kể.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan, ngay trong cùng một phân khúc, các dự án có vị trí tốt, pháp lý đầy đủ, kết nối hạ tầng thuận lợi và tiện ích hoàn thiện có sức cầu khác biệt.

Khảo sát môi giới quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy 60% người được hỏi đánh giá chất lượng xây dựng, bàn giao là tiêu chí quan trọng; 46% quan tâm tiện ích nội khu và 27% chú trọng cộng đồng cư dân.

Về giá bán, thị trường thứ cấp căn hộ TPHCM đang có sự phân hóa. Dữ liệu của CBRE Việt Nam cho thấy, trong quý II/2026, giá căn hộ thứ cấp tại TPHCM đạt bình quân khoảng 62 triệu đồng/m2, tăng 2% so với quý trước và 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tốc độ tăng đã chậm lại khi thanh khoản giảm, trong đó khu Nam vẫn ghi nhận đà tăng nhờ kỳ vọng cải thiện hạ tầng giao thông.







