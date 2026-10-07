Khai thác triết lý "Collection of Life", dự án The Collection 688 mở ra một góc nhìn mới về bất động sản cao cấp: Tổ chức không gian theo hai tầng trạng thái đối lập nhưng bổ trợ, giúp cư dân làm chủ trọn vẹn từng khoảnh khắc trong ngày.

Một ngày không chỉ có một nhịp

Có những buổi sáng bắt đầu bằng lịch trình dày đặc, những cuộc họp nối tiếp nhau và những quyết định cần được đưa ra nhanh chóng. Nhưng khi trở về nhà, con người có thể muốn trở thành một phiên bản khác: dành thời gian cho gia đình, vận động, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là ngồi xuống trong một khoảng yên.

Đời sống đô thị không được tạo nên từ một trạng thái duy nhất. Trong cùng 24 giờ, mỗi người liên tục chuyển đổi giữa nhiều vai trò và nhu cầu. Nếu một con người có nhiều phiên bản, tại sao không gian sống chỉ được thiết kế cho một cách sống?

Tại dự án The Collection 688, câu hỏi này được tiếp cận bằng cách tổ chức không gian theo những trạng thái khác nhau trong đời sống. Lối sống năng động và tĩnh tại trở thành hai nhóm không gian bổ trợ, tương ứng với hai nhu cầu tưởng như đối lập nhưng cùng hiện diện trong một ngày sống.

Phối cảnh cảnh The Collection 688

Từ bộ sưu tập căn hộ đến bộ sưu tập trải nghiệm

Tại dự án The Collection 688, ý niệm “Collection” được mở rộng thành “Collection of Life” - một cách tiếp cận đặt trải nghiệm sống bên cạnh giá trị của không gian ở. Ở đó, cùng một nơi chốn có thể được cảm nhận theo nhiều cách, tùy vào thời điểm và nhu cầu của mỗi người.

Có lúc, cư dân cần một không gian để vận động và giải phóng năng lượng. Có lúc, họ muốn gặp gỡ, trò chuyện, cùng gia đình dùng bữa. Cũng có những thời điểm công việc đòi hỏi sự tập trung, hoặc cơ thể và tâm trí cần được tạm rời khỏi nhịp sống bên ngoài.

Từ cách nhìn này, lối sống năng động và tĩnh tại không phải hai thế giới đối lập, mà là hai trạng thái bổ sung cho nhau trong một đời sống nhiều nhịp.

Năng lượng chuyển động, kết nối, tận hưởng

Tầng 9 của The Collection 688 được dành cho những khoảnh khắc con người muốn vận động, kết nối và tận hưởng.

Các tiện ích như gym, hồ bơi và Golf 3D đáp ứng nhu cầu vận động và giải trí cá nhân. Khu BBQ mở ra không gian cho những cuộc gặp gỡ, trong khi cinema, dance studio và khu vui chơi trẻ em tạo thêm lựa chọn cho thời gian bên gia đình.

Điểm chung của những không gian này là tính tương tác. Một buổi tập có thể trở thành khoảng thời gian giải tỏa áp lực sau giờ làm; một bữa BBQ có thể kéo dài thành cuộc trò chuyện cuối tuần; một buổi xem phim hay hoạt động cùng con trẻ có thể trở thành khoảng thời gian cả gia đình cùng hiện diện.

Đó là trạng thái sự chuyển động, trải nghiệm và kết nối cùng xuất hiện trong đời sống hàng ngày.

Không gian sống năng động tại tầng 9. Ảnh phối cảnh

Những khoảng lặng để trở về với chính mình

Khác hoàn toàn với tầng 9, tầng 21 mang đến một không gian thư giãn đúng nghĩa.

Co-working space tầng 21, tập trung vào ánh sáng, vật liệu và cảm giác riêng tư. Ảnh phối cảnh

Khi công việc cần sự tập trung, co-working tạo nên một không gian tách khỏi những xao động thường ngày. Khi cơ thể cần chậm lại, yoga và thiền đưa sự chú ý trở về với hơi thở. Những khu vực thư giãn lại mở ra khoảng thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi.

Trong một đô thị luôn vận động, sự yên tĩnh đôi khi không phải khoảng trống, mà là một phần của chất lượng sống. Đó là trạng thái tĩnh tại - không có nghĩa đứng yên, mà là khả năng tạm dừng để tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục hành trình.

Không gian yoga, thiền hoặc thư giãn tầng 21, ưu tiên hình ảnh giàu khoảng thở và cảm giác tĩnh tại. Ảnh phối cảnh

Hai trạng thái, một vòng tuần hoàn sống

Năng động và tĩnh tại vì thế không phải hai thế giới tách biệt. Chúng tạo thành một vòng tuần hoàn tự nhiên trong đời sống: chuyển động để tạo năng lượng, dừng lại để phục hồi, rồi trở lại với nhịp sống mới.

Có những lúc con người cần vận động, kết nối và giải phóng năng lượng; cũng có lúc cần một khoảng lặng để phục hồi. Khi cả hai trạng thái cùng hiện diện trong một nơi ở, cư dân có thể chủ động lựa chọn nhịp sống phù hợp với từng thời điểm.

Góc nhìn tổng thể dự án, thể hiện sự cân bằng giữa những khu vực dành cho hoạt động và những khoảng dành cho thư giãn. Ảnh phối cảnh

The Collection of Life được hình thành từ những trạng thái tưởng như đối lập nhưng luôn tồn tại song song trong một ngày sống: năng động và tĩnh tại, kết nối và riêng tư, tập trung và thư giãn.

Một không gian có thể đáp ứng nhiều nhịp sống - để mỗi người không cần thay đổi nơi sống mỗi khi một phiên bản khác xuất hiện. Đó cũng chính là cách The Collection 688 tiếp cận Business Lifestyle.

(Nguồn: SG Holdings)