Tọa độ giao thương chiến lược, tối ưu quỹ thời gian

Quan sát các đô thị phát triển trong khu vực như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur, dễ nhận thấy xu hướng dịch chuyển của người thành đạt và giới chuyên gia quốc tế khỏi những trung tâm ngột ngạt để tìm đến các dự án ven sông. Những không gian sống này không chỉ liền kề các trục kinh tế lớn, sở hữu lợi thế TOD với khả năng kết nối nhanh đến trung tâm, mà còn mang đến mảng xanh sinh thái riêng tư cùng hệ tiện ích hoàn chỉnh cho nhu cầu sống, làm việc và tận hưởng.

Sự dịch chuyển này đang diễn ra mạnh mẽ tại cửa ngõ kết nối TP.HCM với thủ phủ công nghiệp phía Nam, nơi hạ tầng, công nghệ, thương mại và logistics bứt tốc, tạo nên lực hút khổng lồ với cộng đồng tinh hoa mới. Giữa dòng chảy đó, dự án The Emerald Boulevard ra đời, với mục tiêu kiến tạo chuẩn mực sống cao cấp mới dành riêng cho cư dân thành đạt.

The Emerald Boulevard sở hữu vị trí cửa ngõ chiến lược, kết nối nhanh TP.HCM và hệ sinh thái công nghiệp – công nghệ trọng điểm phía Nam. Ảnh phối cảnh

Sở hữu vị trí mặt tiền Đại lộ Bình Dương – trục giao thương huyết mạch lớn nhất Đông Nam Bộ, The Emerald Boulevard nằm ngay tâm điểm của các dòng chảy kinh tế, thương mại. Khu vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ về hạ tầng với Vành đai 2, Vành đai 3, Metro cùng hàng loạt công trình kết nối liên vùng quy mô lớn.

Từ The Emerald Boulevard, cư dân chỉ mất 1-5 phút đến Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc; 10 phút tới trung tâm hành chính Thuận An, 15 phút tới ngã tư Hàng Xanh, Gigamall; 25 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất và từ đó nhanh chóng đi vào trung tâm hành chính TP.HCM chỉ 20 phút. Đối với giới chuyên gia và doanh nhân bận rộn, mạng lưới kết nối này chính là chìa khóa vàng để tối ưu quỹ thời gian quý giá.

Đặc quyền sống nghỉ dưỡng đa tầng giữa lòng đô thị

The Emerald Boulevard là dự án khu căn hộ cao cấp duy nhất trên Đại lộ Bình Dương tiếp giáp gần nhất với sông Sài Gòn, thu trọn mạch nguồn sinh khí từ dòng chảy kề cận. Chủ đầu tư Lê Phong đã chú trọng thiết kế dự án The Emerald Boulevard theo kiến trúc tinh thể xếp lớp. Khi phố thị lên đèn, toàn bộ công trình bừng sáng như một “viên ngọc lục bảo” nổi bật trên trục đại lộ.

Từ những tầng cao, cư dân thu trọn khúc quanh đẹp nhất của sông Sài Gòn. Vào những dịp lễ hội, chủ nhân hưởng đặc quyền thưởng lãm pháo hoa rực rỡ từ chính không gian sống của mình - trải nghiệm vốn chỉ xuất hiện tại những dự án biểu tượng.

Không gian “resort-home” ven sông Sài Gòn của The Emerald Boulevard tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu. Ảnh phối cảnh

“Chuẩn sống đa tầng” - Luxury Layered Living được ứng dụng vào hệ tiện ích. 3 tầng hầm là hệ thống bãi đỗ xe thông minh vận hành êm ái. Khối đế tầng 1-3 sôi động với quảng trường, trung tâm thương mại và shophouse, đáp ứng nhu cầu giao thương, mua sắm và giải trí tức thì.

Bước lên tầng 4-5 là tầng tận hưởng, tĩnh tại với hồ bơi vô cực dài 30m, jacuzzi, gym, yoga center, khu BBQ, vườn xanh và chuỗi thư giãn liên hoàn. Đây là “ốc đảo tái tạo năng lượng” đúng nghĩa để cân bằng giữa áp lực công việc và chất lượng sống.

Tầng 20 được nâng tầm như một “Lifestyle Hub trên không” với lounge riêng tư, phòng golf giả lập, thư viện, cinema, game hub, sky garden. Nơi đây mở ra không gian giao lưu đặc quyền, thắt chặt kết nối giữa những chủ nhân đẳng cấp.

Không gian sống linh hoạt trong hệ sinh thái tiện ích đồng bộ

Không gian sống của căn hộ được nghiên cứu dựa trên nhu cầu thực tế của từng nhóm cư dân. Các căn studio và 1PN+ là lựa chọn hoàn hảo cho chuyên gia độc thân, quản lý nước ngoài hoặc những người theo đuổi phong cách sống tối giản nhưng vẫn yêu cầu cao về trải nghiệm.

Căn 2PN tối ưu công năng cho gia đình trẻ thành đạt cần sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Căn 3PN hay căn góc lớn trở thành không gian sống trên cao với những phiên bản giới hạn dành cho doanh nhân và gia đình đa thế hệ, sự riêng tư, tầm nhìn và trải nghiệm tận hưởng được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, 100% không gian chính đều đón ánh sáng và gió tự nhiên – một tiêu chuẩn được các dự án cao cấp quốc tế ưu tiên nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân. Không dừng ở đó, The Emerald Boulevard còn ứng dụng hệ công nghệ Samsung SmartThings, ngôi nhà lập tức biến thành “người quản gia” thấu hiểu, cho phép cá nhân hóa mọi trải nghiệm ánh sáng, nhiệt độ, hệ thống an ninh đồng bộ chỉ bằng một cú chạm.

Dự án có sự đồng hành của các đối tác quốc tế danh tiếng như: CUBIC & LJ-Group (Thiết kế), Central (Tổng thầu thi công), Tung Feng (Móng cọc), LIXIL & Samsung (Thiết bị) và CBRE (Tư vấn quản lý vận hành), DKRS (Kinh doanh tiếp thị).

Hơn cả tổ ấm thượng lưu, The Emerald Boulevard hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái bền vững, đón đầu làn sóng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia và cư dân thành đạt.

(Nguồn: Lê Phong Group)