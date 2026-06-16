Theo báo cáo di động toàn cầu mới nhất được Ericsson công bố tháng 6/2026, chỉ riêng trong quý đầu năm nay, thế giới đã có thêm 162 triệu thuê bao 5G mới, nâng tổng lượng người dùng 5G chính thức đạt 3,1 tỷ.

Dự báo đến cuối năm 2031, số lượng thuê bao 5G sẽ đạt 6,4 tỷ, tăng hơn gấp đôi so với mức hiện tại.

Việt Nam ghi nhận tốc độ ứng dụng 5G mạnh mẽ nhờ vùng phủ 5G ngày càng được mở rộng và ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu năng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ảnh: Du Lam

Riêng tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, dự kiến có khoảng 670 triệu thuê bao 5G vào năm 2031, chiếm hơn 50% tổng số thuê bao di động.

Tính đến cuối năm 2025, mạng 5G đã gánh vác 48% tổng lưu lượng dữ liệu di động toàn cầu, dự đoán chạm mức 85% vào năm 2031.

Tại Việt Nam, tốc độ ứng dụng 5G được đánh giá là mạnh mẽ nhờ vùng phủ 5G ngày càng được mở rộng và việc ứng dụng AI, mở ra nhiều cơ hội mới để khai phá các trường hợp sử dụng mới cho người dùng.

Đáng chú ý, báo cáo ghi nhận sự thay đổi lớn trong mô hình sử dụng dữ liệu. Lưu lượng đường lên (uplink) hiện đang tăng nhanh hơn đường xuống (downlink) tại phần lớn các nhà mạng thế giới.

Thống kê cho thấy 43/55 nhà mạng ghi nhận tốc độ tăng trưởng uplink cao hơn downlink; trong đó 17 nhà mạng có tốc độ tăng uplink cao hơn gấp 1,5 lần.

Yếu tố chính thúc đẩy xu hướng này là sự phổ biến của các ứng dụng liên lạc video, thói quen chia sẻ nội dung tự tạo và nhu cầu lưu trữ đám mây.

Mô hình dự báo chỉ ra, cùng với sự phát triển của các ứng dụng AI, lưu lượng uplink vào năm 2031 có thể tăng gấp ba lần hoặc hơn so với năm 2025.

Thị trường viễn thông cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt sang mạng 5G độc lập (5G Standalone - 5G SA).

Hiện có khoảng 390 nhà mạng cung cấp dịch vụ 5G thương mại, trong đó hơn 90 nhà mạng đã khai thác nền tảng 5G SA.

Sự chuyển dịch kéo theo sự gia tăng của các gói dịch vụ kết nối khác biệt dựa trên công nghệ chia lát cắt mạng (network slicing), tăng từ 65 dịch vụ (tháng 11/2025) lên 84 dịch vụ trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, dịch vụ truy cập không dây cố định (FWA) đang trở thành một mảng kinh doanh cốt lõi.

Có tới 71% nhà mạng cung cấp FWA đang áp dụng các gói cước phân tầng theo tốc độ, tăng mạnh so với mức 57% cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cũng hé lộ những bước tiến ban đầu về công nghệ 6G. Kiến trúc mạng 6G dự kiến sẽ lấy AI làm trọng tâm (AI-native), hỗ trợ công nghệ tích hợp cảm biến và truyền thông (ISAC), kết hợp liền mạch giữa mạng mặt đất và vệ tinh.

Các thông số kỹ thuật đầu tiên dự kiến hoàn thiện vào giai đoạn 2028-2029, mở đường cho việc thương mại hóa 6G vào khoảng năm 2030.

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục được kỳ vọng là những quốc gia đi đầu trong làn sóng công nghệ tiếp theo này.