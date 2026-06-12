Đại diện Viettel Telecom cho biết, phần lớn khách hàng đã chủ động ứng dụng công nghệ để tự xác thực qua My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID.

Hoàn thành hơn 90% lượng thuê bao cần xác thực

Theo Thông tư 08 của Bộ KH&CN, nhà mạng sẽ phải tạm dừng liên lạc của các thuê bao chưa xác thực thông tin chính chủ từ 15/06/2026.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, Viettel Telecom cho biết đã hỗ trợ thành công cho hơn 90% khách hàng thuộc diện phải xác thực thông tin.

Mọi nguồn lực hiện tại của Viettel đang được dồn toàn bộ cho chặng nước rút: Hỗ trợ khoảng 5 triệu khách hàng còn lại, phần lớn là người già yếu và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Con số hơn 90% khách hàng hoàn thành xác thực trước hạn chót 15/06 là một cột mốc lịch sử, minh chứng cho sự đồng thuận và ủng hộ to lớn từ phía khách hàng đối với chủ trương của Nhà nước.

Đại diện Viettel Telecom cho biết, phần lớn khách hàng đã chủ động ứng dụng công nghệ để tự xác thực qua My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID.

Sự chủ động này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, bảo vệ tài sản số của chính mình, mà còn trực tiếp "chia lửa", giảm tải áp lực cho hệ thống cửa hàng, tạo điều kiện để Viettel có thể tập trung nhân lực cho những nhiệm vụ khó khăn hơn ở chặng cuối.

Viettel Telecom bố trí 50.000 điểm xác thực thuê bao hỗ trợ khách hàng thực hiện quy định của Thông tư 08.

Mặc dù đã đạt tỷ lệ hoàn thành rất cao, bài toán hóc búa nhất của chiến dịch lại nằm ở 7% còn lại – tương đương khoảng 5 triệu thuê bao.

Trong số 5 triệu thuê bao chưa xác thực có nhiều người không sử dụng điện thoại thông minh và hạn chế trong việc tự thao tác công nghệ

Đặc thù của 5 triệu khách hàng này là những rào cản khó vượt qua: Đó là đồng bào sinh sống tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận thông tin; người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không thể tự di chuyển; những người không sử dụng điện thoại thông minh và không có khả năng tự thao tác công nghệ.

Nếu không được hỗ trợ kịp thời trước ngày 15/06, đây sẽ là nhóm khách hàng chịu phiền toái khi bị gián đoạn liên lạc đột ngột, mất đi công cụ kết nối duy nhất với người thân hoặc lực lượng y tế trong các tình huống khẩn cấp.

Chia sẻ với VietNamNet về kết quả xác thực thuê bao theo quy định, đại diện VNPT cho biết nhà mạng này đã hoàn thành hơn 90% lượng thuê bao cần xác thực.

Đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, hiện vẫn đang trong quá trình đối soát với bên Công an nên chưa có con số cụ thể lượng thuê bao đã xác thực cho đến thời điểm này.

Trước đó, Cục Viễn thông cho biết vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác thực thông tin sử dụng chính chủ trên VNeID theo quy định.

"Tổng tiến công" 72 giờ: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Đại diện Viettel Telecom cho biết, nhà mạng này đã kích hoạt chiến dịch "tổng tiến công" 72 giờ cuối cùng. Theo đó, Viettel các tỉnh, thành phố tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động đến thôn bản, khu dân cư để hỗ trợ người dân.

Hàng chục nghìn cán bộ nhân viên Viettel Telecom trên toàn quốc vẫn đang bám trụ địa bàn, làm việc xuyên đêm và không có ngày nghỉ.

Khách hàng cao tuổi, không thể đi lại chỉ cần gọi điện tới tổng đài cung cấp địa chỉ, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà phục vụ hoàn toàn miễn phí.

“Để chiến dịch xác thực thông tin thuê bao, bảo vệ SIM chính chủ về đích đúng thời hạn, Viettel Telecom vẫn mong muốn mỗi khách hàng hãy dành ra 3 phút kiểm tra điện thoại của ông bà, bố mẹ và những người lớn tuổi xung quanh mình để kiểm tra và hỗ trợ xác thực thuê bao. Sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp các nhà mạng tăng tốc ở giai đoạn cuối, hoàn thành mục tiêu đặt ra”, đại diện Viettel Telecom nói.

Đại diện VNPT cho biết, để đảm bảo tiến độ xác thực thuê bao theo quy định, nhà mạng này đã tổ chức nhiều tổ hỗ trợ đi xuống tận các phường, xã, thôn bản.

Tuy nhiên, do đặc thù những thuê bao vùng sâu, vùng xa đang vào ngày mùa nên việc hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn và phải đi lại nhiều lần.

Hiện VNPT cũng đang chạy đua với thời gian để hỗ trợ các thuê bao, đặc biệt là những thuê bao ở vùng sâu vùng xa và người yếu thế để xác thực thông tin thuê bao theo quy định.