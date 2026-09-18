Con số ấn tượng và bức tranh chung của thị trường

Theo ghi nhận trên website chính thức thegioididong.com, hệ thống này ghi nhận 160.000 đơn đặt cọc iPhone mới trong 20 phút đầu tiên kể từ lúc mở cổng đặt trước. Giá khởi điểm của iPhone 18 trong đợt đặt trước là 38.990.000 đồng và lịch giao máy bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 18/9.

Sức mua cũng xuất hiện ở nhiều hệ thống bán lẻ khác. Chưa đầy một ngày sau khi chương trình đặt trước bắt đầu, tổng lượng đăng ký iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên thị trường đã lên tới hàng trăm nghìn lượt, với mức cọc phổ biến khoảng 1 triệu đồng mỗi máy. Một số hệ thống ghi nhận hàng chục nghìn đơn chỉ sau vài giờ mở bán, cho thấy nhu cầu không tập trung ở riêng một nhà bán lẻ.

Nhìn rộng hơn, lượng đơn lớn trong thời gian ngắn phản ánh ba yếu tố diễn ra đồng thời: nhu cầu nâng cấp tích lũy từ các thế hệ trước, sức hút của những thay đổi về camera và hiệu năng, cùng việc mức cọc ban đầu thấp hơn nhiều so với giá bán thực tế.

Nhu cầu nâng cấp cùng mức cọc thấp giúp iPhone 18 Pro Series ghi nhận lượng đặt trước tăng vọt ngay khi mở cổng. Ảnh: Apple

Điểm danh những nâng cấp vượt trội

Đợt ra mắt lần này chỉ có iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, chưa có bản tiêu chuẩn, nên nhu cầu dồn hết vào hai model cao cấp.

Thay đổi rõ nhất nằm ở khả năng tản nhiệt. Apple đưa vào buồng hơi thế hệ mới với diện tích bề mặt gấp ba lần và vật liệu dẫn nhiệt tốt hơn, nhờ đó hiệu năng duy trì được cải thiện đến 40%. Đây là con số dành cho khả năng giữ hiệu năng khi máy chạy nặng trong thời gian dài, khác với mức hiệu năng đồ hoạ nhanh hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro mà chip A20 Pro mang lại.

Buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới trên chip A20 Pro giúp iPhone 18 Pro Series duy trì hiệu năng đỉnh lâu hơn khi chạy tác vụ nặng. Ảnh: Apple

A20 Pro có CPU 6 lõi, GPU 7 lõi tích hợp Neural Accelerators và bộ đôi Neural Engine 16 lõi. Máy chạy iOS 27, phiên bản đã hỗ trợ Apple Intelligence bằng tiếng Việt, còn Siri AI hiện mới hỗ trợ tiếng Anh.

Camera là nhóm nâng cấp thứ hai kéo người dùng đặt trước. Hệ thống 48MP Pro Fusion có camera Main với khẩu độ tuỳ chỉnh bốn mức ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 và ƒ/4,0, cho phép người chụp chủ động điều tiết độ sâu trường ảnh thay vì phụ thuộc vào xử lý phần mềm.

Ở mức ƒ/1,48, Apple cho biết hiệu năng quay chụp thiếu sáng tốt hơn khoảng 50%. Bộ ba ống kính 48MP tạo ra phạm vi thu phóng quang học 16x, đi kèm nhóm các điều khiển Pro cho người chụp tự tinh chỉnh.

Thời lượng pin cũng dài hơn. iPhone 18 Pro Max cho 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng thông thường, còn iPhone 18 Pro đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng thông thường.

Thời lượng pin của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều được Apple nâng lên đáng kể so với thế hệ trước. Ảnh: Apple

Chính sách ưu đãi đặt trước hạ thấp rào cản chi phí

Tại Thế Giới Di Động, giá niêm yết cho đợt đặt trước chia theo bốn mức dung lượng. iPhone 18 Pro có giá 38.990.000 đồng bản 256GB, 45.490.000 đồng bản 512GB, 58.490.000 đồng bản 1TB và 77.990.000 đồng bản 2TB. Bản iPhone 18 Pro Max 256GB khởi điểm 41.990.000 đồng, các mức còn lại lần lượt là 48.490.000 đồng cho 512GB, 61.490.000 đồng cho 1TB và 80.990.000 đồng cho 2TB. Bốn màu được bán ra gồm Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen.

Khoảng cách giữa giá niêm yết và số tiền khách phải bỏ ra ở bước đặt trước là yếu tố còn lại của bài toán. Hiện Thế Giới Di Động đang mở đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến 23:00 ngày 17/9/2026, trước khi bộ đôi chính thức mở bán từ ngày 18/9.

Trong thời gian đặt trước, khách hàng có thể nhận nhiều ưu đãi như trả chậm 0% lãi suất, giảm thêm khi thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử và hỗ trợ thu cũ đổi mới. Người dùng có thể truy cập thegioididong.com hoặc đến siêu thị gần nhất để kiểm tra điều kiện áp dụng và tình trạng hàng.

Điều này giải thích phần nào tốc độ dồn đơn trong 20 phút đầu: người mua chỉ bỏ ra 1 triệu đồng để giữ suất nhận máy sớm, còn phương án trả góp hay thu cũ đổi mới tính sau.

Bên cạnh đó, theo đại diện Thế Giới Di Động, đợt giao máy từ ngày 18/9 là phép thử thực tế cho lượng đơn đã cọc. Tỷ lệ khách ra nhận máy đúng hẹn mới phản ánh đúng nhu cầu. Sau đó, thị trường Việt Nam còn chờ iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, dự kiến mở đặt trước từ 19:00 ngày 16/10/2026 và có hàng từ 23/10/2026.

Người dùng quan tâm có thể đăng ký nhận thông báo từ Apple và các hệ thống bán lẻ chính hãng để cập nhật lịch mở bán của từng đợt.

(Nguồn: Thế Giới Di Động)