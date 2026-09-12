iPhone Duo vừa xuất hiện, Apple đã được định giá cao hơn 146 tỷ USD

iPhone màn hình gập giờ đây không còn là tin đồn. Apple đã chính thức đưa iPhone Duo vào dòng sản phẩm smartphone của hãng trong sự kiện diễn ra hôm thứ Tư. Điều đáng chú ý là Apple vẫn chưa bán ra bất kỳ chiếc iPhone Duo nào, nhưng thị trường chứng khoán đã nhanh chóng phản ánh kỳ vọng vào sản phẩm hoàn toàn mới này.

iPhone Duo hiện được cho là đã mang lại khoảng 146 tỷ USD giá trị vốn hóa cho Apple. Ảnh: Future

Theo tính toán dựa trên diễn biến cổ phiếu Apple trên Phố Wall, iPhone Duo hiện được cho là đã mang lại khoảng 146 tỷ USD giá trị vốn hóa cho công ty.

Con số này được tính dựa trên chính biến động của cổ phiếu Apple sau sự kiện “Surprise and Shine”. Trong ngày Apple công bố iPhone Duo, cổ phiếu hãng gần như không phản ứng đáng kể, giảm 0,88 USD, tương đương chỉ 0,28%.

Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư có thêm thời gian đánh giá các sản phẩm mới, tâm lý trên thị trường đã thay đổi đáng kể. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, cổ phiếu Apple có thời điểm tăng lên 326,12 USD.

So với mức giá trước đó, cổ phiếu Apple đã tăng 10,78 USD mỗi đơn vị. Với khoảng 14,59 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mức tăng này tương đương gần 146 tỷ USD được cộng thêm vào vốn hóa thị trường của Apple.

Dĩ nhiên, không thể khẳng định toàn bộ 146 tỷ USD tăng thêm chỉ đến từ iPhone Duo. Cổ phiếu Apple còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, trong đó có triển vọng kinh doanh, dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, màn ra mắt iPhone Duo rõ ràng là tâm điểm gây chú ý nhất của sự kiện.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được thị trường đón nhận khá tích cực, đặc biệt khi Apple mang đến nhiều nâng cấp đáng kể. Thế nhưng, nếu phải chọn ra sản phẩm tạo ra sự phấn khích lớn nhất, iPhone Duo mới là cái tên nổi bật.

Apple dường như chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để bán được nhiều iPhone Duo

Phản ứng của Phố Wall đối với iPhone Duo không hoàn toàn đồng nhất. Một trong những vấn đề được giới phân tích đặc biệt quan tâm là mức giá khởi điểm của thiết bị.

Apple công bố iPhone Duo với giá từ 1.999 USD, thấp hơn đáng kể so với mức 2.200-2.500 USD từng xuất hiện trong các tin đồn trước đó.

Mức giá thấp hơn có thể giúp Apple tiếp cận nhiều khách hàng hơn và thúc đẩy tốc độ phổ cập iPhone màn hình gập. Nhưng mặt trái là biên lợi nhuận của iPhone Duo có thể thấp hơn những gì giới đầu tư từng kỳ vọng.

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho rằng quyết định này cho thấy Apple đang ưu tiên tăng tỷ lệ người dùng iPhone gập, thay vì cố gắng tối đa hóa lợi nhuận trên từng thiết bị.

Jefferies và công ty môi giới Rosenblatt cũng đưa ra quan điểm tương tự. Theo các tổ chức này, Apple dường như đang đặt mục tiêu tăng doanh số iPhone Duo lên trên việc tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận.

Đây là một chiến lược đáng chú ý. Thị trường smartphone gập hiện vẫn còn tương đối nhỏ so với smartphone truyền thống. Nếu Apple định giá sản phẩm quá cao, iPhone Duo có nguy cơ trở thành một thiết bị siêu cao cấp với doanh số hạn chế.

Ngược lại, mức giá 1.999 USD tuy vẫn rất đắt nhưng có thể mở rộng đáng kể nhóm khách hàng sẵn sàng thử nghiệm thiết kế iPhone hoàn toàn mới.

iPhone Duo nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm lớn nhất của thị trường smartphone màn hình gập.. Ảnh: Future

Bên cạnh giá bán, Apple còn phải đối mặt với một thách thức khác: chi phí bộ nhớ đang tăng mạnh do nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Các nhà sản xuất chip nhớ lớn như SK Hynix, Samsung và Micron đang phải cân nhắc giữa việc sản xuất DRAM dành cho smartphone và bộ nhớ băng thông cao HBM dành cho hệ thống AI.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Đối với Apple, vấn đề này đặc biệt đáng chú ý bởi iPhone Duo là một thiết bị có cấu hình cao, thiết kế phức tạp và chi phí sản xuất vốn đã lớn. Nếu giá linh kiện tiếp tục tăng, Apple sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn hoặc tăng giá bán, điều có thể ảnh hưởng đến khả năng phổ cập sản phẩm.

Nếu các dự báo hiện tại trở thành hiện thực, iPhone Duo sẽ không chỉ giúp Apple tạo hiệu ứng trên thị trường chứng khoán mà còn nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm lớn nhất của thị trường smartphone màn hình gập.

Theo TrendForce, Apple có thể xuất xưởng khoảng 5 triệu chiếc iPhone Duo trong năm 2026, qua đó chiếm 24,8% thị trường smartphone gập toàn cầu.

Đáng chú ý, nếu không tính Apple, thị trường smartphone gập toàn cầu được dự báo giảm tới 20% về lượng máy giao trong năm nay. Nhưng khi iPhone Duo xuất hiện, tổng lượng smartphone gập xuất xưởng trên toàn thế giới có thể đạt khoảng 20,2 triệu chiếc.

Samsung được dự báo tiếp tục dẫn đầu với khoảng 7,1 triệu smartphone gập, tương đương 35,1% thị phần. Trong khi đó, Huawei và Apple cùng được dự báo đạt khoảng 5 triệu thiết bị, tương ứng 24,8% thị phần mỗi hãng.

Những con số này cho thấy sự xuất hiện của Apple có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trên thị trường smartphone gập. Chỉ với sản phẩm đầu tiên, Apple đã có khả năng vươn lên ngang hàng Huawei và thu hẹp đáng kể khoảng cách với Samsung.

(Theo Forbes, PhoneArena)