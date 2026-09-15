iOS 27 tiếp tục giữ nguyên danh sách thiết bị tương thích của iOS 26, đồng nghĩa iPhone 11 và các mẫu ra mắt sau đó, gồm iPhone SE thế hệ hai, vẫn được cập nhật. Tuy nhiên, Apple phân chia trải nghiệm trên các thiết bị thành nhiều cấp độ tùy phần cứng.

iOS 27 tương thích với iPhone 11 trở lên. Ảnh chụp màn hình

Ở cấp cao nhất, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air là ba mẫu duy nhất hỗ trợ toàn bộ tính năng Siri AI mới khi iOS 27 ra mắt (không tính iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo).

Các thiết bị này được trang bị mô hình Apple Intelligence chạy trực tiếp trên máy với khả năng xử lý cao hơn. Nhờ đó, Siri có thể nhận diện giọng nói chính xác hơn khi đọc chính tả, đồng thời cho phép người dùng tùy chỉnh cách trợ lý thể hiện giọng nói, như tốc độ và mức độ biểu cảm.

Yếu tố quyết định nằm ở bộ nhớ RAM. Mô hình AI trên thiết bị phục vụ những tính năng này yêu cầu tối thiểu 12GB RAM. Hiện iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air đáp ứng được ngưỡng này, trong khi iPhone 17 và 17e chỉ có 8GB RAM.

Nhóm tiếp theo gồm toàn bộ dòng iPhone 16, trong đó có iPhone 16e, cùng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Những thiết bị này hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence và Siri AI tiêu chuẩn.

Người dùng có thể sử dụng giao diện Siri được thiết kế lại cùng ứng dụng Siri độc lập, kết hợp thông tin về ngữ cảnh cá nhân, nội dung đang hiển thị trên màn hình và kiến thức từ web. Các tính năng này hướng tới khả năng tương tác tự nhiên hơn và thực hiện tác vụ trực tiếp trong ứng dụng.

iOS 27 cũng bổ sung một số công cụ chỉnh sửa ảnh như Extend và Spatial Reframing.

Trong khi đó, iPhone 15, iPhone 15 Plus và các mẫu cũ hơn, xuống đến iPhone 11, vẫn được cập nhật iOS 27 nhưng không hỗ trợ Apple Intelligence và Siri AI mới.

Apple cho biết những thiết bị này vẫn nhận được các cải tiến hệ thống. Theo đó, iOS 27 giúp iPhone đời cũ xử lý tác vụ hiệu quả hơn, cùng hệ thống tìm kiếm được xây dựng lại và một số thay đổi đối với giao diện Liquid Glass.

Như vậy, dù không loại bỏ bất kỳ mẫu iPhone nào khỏi danh sách cập nhật, Apple tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể giữa các thế hệ thiết bị dựa trên năng lực phần cứng. Người dùng iPhone cũ vẫn có thể sử dụng phiên bản iOS mới, nhưng sẽ không tiếp cận được những tính năng AI được Apple xem là điểm nhấn của hệ điều hành.

Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến khu vực châu Âu. Siri AI chưa được cung cấp trên iPhone và iPad tại Liên minh châu Âu khi iOS 27 ra mắt, do các yêu cầu pháp lý liên quan Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Apple cho biết đang làm việc với cơ quan quản lý EU để tìm giải pháp.

Siri AI dự kiến vẫn có mặt trên macOS 27 Golden Gate tại khu vực này.

Việc yêu cầu 12GB RAM cho nhóm tính năng AI cao cấp cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các thế hệ iPhone tiếp theo. Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo, iPhone 18 và 18e dự kiến có 9GB RAM, trong khi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu iPhone gập được cho là sẽ có 12GB RAM.

Nếu thông tin này chính xác, Apple có thể tiếp tục duy trì cách phân tầng tính năng AI giữa các phiên bản iPhone thay vì chỉ dựa trên việc thiết bị có được cập nhật iOS mới hay không.

Để cập nhật iOS 27, người dùng iPhone 11 trở lên vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

(Theo Macrumors)