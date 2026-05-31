Cách đây vài tháng, sự xuất hiện của dòng MacBook Neo – chiếc máy tính xách tay có giá rẻ nhất từ trước đến nay của Apple – đã gây ra một cú sốc lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp PC Windows.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 599 USD cho phiên bản 8GB RAM/256GB SSD (và chỉ 499 USD dành cho học sinh, sinh viên), Apple đã trực tiếp phá vỡ thế độc tôn của các dòng máy chạy hệ điều hành Windows ở phân khúc giá rẻ.

Ngay cả khi nâng cấp lên cấu hình 512GB bộ nhớ kèm nút bảo mật Touch ID, mức giá của MacBook Neo cũng chỉ dừng lại ở con số 699 USD.

Acer Swift Air 14. Ảnh: Acer

Để lấy lại vị thế, Acer đã trở thành cái tên đầu tiên phản công bằng việc trình làng dòng máy Swift Air 14 với mức giá khởi điểm từ 699 USD.

Mẫu máy này sở hữu cấu hình cạnh tranh trực tiếp nhờ bộ vi xử lý Intel Core Series 3, màn hình 14 inch tần số quét 120Hz (độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels).

Thiết bị được bao bọc bởi lớp vỏ nhôm nguyên khối tương tự MacBook Neo, trang bị hệ thống 4 loa công nghệ DTS:X Ultra và hỗ trợ chuẩn kết nối Wi-Fi 6E.

Điểm vượt trội của đại diện Windows nằm ở hệ thống cổng kết nối đa dạng với hai cổng Thunderbolt 4, một cổng USB-A, giắc cắm tai nghe cùng viên pin 70 Wh cho thời lượng duyệt web lên đến 16 tiếng.

Nhằm đối đầu với chiến lược thẩm mỹ của Apple, Acer cũng cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt như xanh xô thơm, xanh băng giá, hồng hoa và tím đinh hương. Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Bắc Mỹ vào tháng 8 tới.

Không dừng lại ở phân khúc cận tầm trung, cuộc chiến giành thị phần phân khúc giá rẻ đang dịch chuyển xuống mức giá dưới 300 USD nhờ sự tham gia của Qualcomm.

Nhà sản xuất chip danh tiếng này vừa công bố dòng vi xử lý Snapdragon C dành riêng cho các thiết bị máy tính phổ thông.

Dòng chip mới hứa hẹn mang lại hiệu suất phản hồi nhanh nhạy cho các tác vụ hàng ngày cùng khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội.

Các tên tuổi lớn như HP, Lenovo và Acer đều đã cam kết sẽ tung ra các mẫu laptop tích hợp bộ vi xử lý này vào cuối năm nay.

Acer thậm chí đã hé lộ những thông tin đầu tiên về chiếc Aspire Go 15 – thiết bị đầu tiên trên thế giới chạy chip Snapdragon C.

Dù chưa có giá bán và ngày phát hành cụ thể, máy được xác nhận sở hữu màn hình lớn 15,6 inch Full HD, bộ nhớ trong lên đến 512GB, RAM 8GB và webcam 1080p.

Điểm khác biệt là Aspire Go 15 được chế tạo từ 100% vật liệu tái chế và nhựa tái sinh, đồng nghĩa với việc máy sẽ không có lớp vỏ nhôm sang trọng như MacBook Neo hay Swift Air 14.

Trong khi đó, tại đại hội cổ đông thường niên, Chủ tịch ASUS Jonney Shih thừa nhận công ty đang tích cực nghiên cứu và học hỏi chiến lược tối ưu hóa chi phí của Apple trên dòng MacBook Neo, đồng thời xem đây là một cơ hội lớn để thay đổi cục diện trong thời gian tới.

Sự thận trọng của các hãng Windows là hoàn toàn có cơ sở khi CEO Apple Tim Cook hồ hởi chia sẻ phản hồi của khách hàng dành cho MacBook Neo vượt xa mọi kỳ vọng của hãng.

Lượng cầu khổng lồ vượt dự kiến từ chiếc máy tính giá rẻ này đã giúp Apple thiết lập kỷ lục mới về số lượng người dùng lần đầu tiên chuyển sang mua máy Mac trong quý vừa qua.

Rõ ràng, trong khi Apple đang vô cùng hài lòng với canh bạc này, ngành công nghiệp PC Windows đang phải trải qua những chuỗi ngày đứng ngồi không yên.

(Theo MacRumors)