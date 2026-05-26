Theo chuyên gia Evgeny Vishnevsky từ Sáng kiến Công nghệ Quốc gia Nga (NTI), một chiếc ốp lưng thông thường không trực tiếp phá hủy viên pin nhưng việc duy trì nhiệt độ cao liên tục sẽ làm trầm trọng thêm quá trình thoái hóa linh kiện.

Chuyên gia khuyến cáo sử dụng ốp lưng mỏng hơn trong mùa hè. Ảnh: Du Lam

Vấn đề này trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi điện thoại phải đối mặt với nhiều tác nhân gây áp lực cùng lúc như tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đang trong quá trình sạc pin, hoặc đang xử lý các tác vụ nặng như quay video, chơi game và dẫn đường bằng GPS.

Tại Việt Nam, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang hứng đợt nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, nhiều nơi vượt 40 độ và còn kéo dài 2-3 ngày tới.

Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino chớm hình thành, dự báo khiến mùa hè năm nay nắng nóng hơn trung bình nhiều năm.

Trong những điều kiện khắc nghiệt này, các loại ốp lưng ôm sát, đặc biệt là chất liệu silicon hoặc nhựa dày, hoạt động như một lớp cách nhiệt.

Chúng giữ lại lượng nhiệt tỏa ra từ các linh kiện bên trong và ngăn cản quá trình thoát nhiệt tự nhiên ra môi trường.

Đây được xem là một trong những "sát nhân thầm lặng" đối với các dòng điện thoại thông minh hiện đại, khiến tuổi thọ của máy bị rút ngắn đáng kể.

Để bảo vệ thiết bị, chuyên gia Vishnevsky khuyến cáo người dùng nên chuyển sang sử dụng các loại ốp lưng mỏng hơn trong mùa hè hoặc tạm thời tháo bỏ lớp bảo vệ này.

Nếu nhận thấy điện thoại nóng lên bất thường, hãy tháo ốp ngay lập tức và đưa máy vào vùng bóng râm hoặc túi xách để hạ nhiệt.

Ngoài ra, việc sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện tử như laptop, đồng hồ thông minh và tai nghe ở cạnh nhau cũng có thể tạo ra các tín hiệu nhiễu và cộng hưởng nhiệt, nhưng quá trình quá nhiệt do môi trường vẫn là mối nguy hại hàng đầu cần được ưu tiên xử lý.

(Theo news.am)