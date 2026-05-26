Thông tin được bà Ana Nguyễn, đại diện truyền thông ASUS Việt Nam chia sẻ với VietNamNet bên lề một sự kiện mới đây.

Theo đó, thị trường máy tính xách tay (laptop) trong nước đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt khi người dùng ngày càng sẵn sàng đầu tư cho những sản phẩm thực sự mang lại trải nghiệm cao cấp và hiệu quả sử dụng vượt trội.

“Sự tăng trưởng của tầng lớp người dùng chuyên môn cao, doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp cũng như nhóm sáng tạo nội dung tại Việt Nam đang thúc đẩy nhu cầu đối với các thiết bị cao cấp có tính di động nhưng vẫn đủ mạnh cho công việc chuyên sâu”, bà Ana Nguyễn nói.

Xu hướng làm việc linh hoạt cũng khiến người dùng quan tâm nhiều hơn đến những thiết bị có thể tối ưu đa nhiệm và năng suất làm việc ở mọi nơi.

Phân khúc thiết bị cao cấp liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây cho thấy người dùng chú trọng nhiều hơn đến giá trị thực tế và không gian hiển thị chuyên sâu để xử lý công việc mọi lúc mọi nơi.

Mẫu laptop hai màn hình ASUS Zenbook DUO (2026) vừa ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: QA

Sự thay đổi này định hình lại cách các hãng công nghệ tiếp cận thị trường, đặc biệt là trong việc hiện thực hóa các dòng máy màn hình kép.

Cách đây khoảng 5 năm, các dòng máy hai màn hình đời đầu của ASUS chủ yếu đóng vai trò xây dựng hình ảnh thương hiệu và khẳng định năng lực công nghệ.

Trong nhiều năm, laptop hai màn hình thường khiến người dùng e ngại vì những vấn đề cố hữu như thời lượng pin ngắn, trọng lượng nặng, độ bền bản lề chưa cao hay hiệu năng thiếu ổn định khi làm việc lâu dài.

Nhiều thiết bị thời kỳ đầu tạo cảm giác giống một bản ý tưởng hơn là một công cụ thực dụng dành cho công việc thực tế hằng ngày.

Tuy nhiên, phiên bản ASUS Zenbook DUO (2026) mới đã thay đổi cách tiếp cận bằng việc khắc phục trực diện các giới hạn vật lý này.

Theo đại diện ASUS, máy sở hữu phần khung làm từ vật liệu ceraluminum (gốm nhôm), giúp giảm 30% trọng lượng nhưng độ cứng tăng gấp ba lần so với hợp kim nhôm thông thường.

Ảnh thực tế ASUS Zenbook DUO (2026). Ảnh: Du Lam

Thiết kế tổng thể của thiết bị gọn hơn 5% so với thế hệ trước, đồng thời khoảng hở giữa hai phần màn hình được thu hẹp đáng kể từ 26mm xuống còn 7,66mm.

Ngay cả khi người dùng gắn kèm bàn phím rời vật lý, trọng lượng tổng thể của máy cũng chỉ duy trì ở mức 1,65kg, đảm bảo tính di động cao khi di chuyển.

Điểm nhấn quan trọng nhất của dòng sản phẩm này nằm ở không gian hiển thị rộng rãi giúp tối ưu quy trình làm việc.

Với giới tài chính hay phân tích đầu tư, việc liên tục phải thực hiện thao tác chuyển đổi cửa sổ giữa biểu đồ, bảng giá, tệp dữ liệu lớn và ứng dụng họp trực tuyến dễ gây ngắt quãng luồng tiếp nhận thông tin.

Thiết kế hai màn hình cảm ứng OLED độc lập giải quyết được sự bất tiện nhờ khả năng mở rộng không gian làm việc.

Máy hỗ trợ mở phẳng 180 độ để chia sẻ dữ liệu trực tiếp với đối tác, kết hợp cùng bút cảm ứng ASUS Pen 3.0 nhận diện 4096 mức lực nhấn, biến hệ thống thành một bảng trắng kỹ thuật số di động.

Về mặt hiệu năng, máy vận hành dựa trên nền tảng vi xử lý Intel Core Ultra (Series 3) mới nhất cùng card đồ họa tích hợp Intel Arc Graphics.

Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng lớn 99Wh, cho thời gian hoạt động liên tục khoảng 12 giờ ngay cả khi bật đồng thời cả hai màn hình và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh qua cổng USB-C công suất 100W, cho phép nạp lại 60% pin trong vòng 49 phút.

Các chuẩn kết nối ngoại vi vẫn được trang bị đầy đủ bao gồm cổng Thunderbolt 4, USB-A, HDMI và hệ thống bảo mật nhận diện khuôn mặt Windows Hello dành cho môi trường doanh nghiệp.

Bà Ana Nguyễn chia sẻ, giữa lúc cuộc khủng hoảng nguồn cung linh kiện toàn cầu dự kiến còn kéo dài, hãng không chủ trương đánh đổi cấu hình tiêu chuẩn chỉ để cạnh tranh về giá bán.

Việc ưu tiên giữ nguyên thông số phổ biến tối thiểu là 16GB RAM và ổ cứng thể rắn 512GB SSD cho các dòng máy chính là nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu về năng suất cho các tác vụ văn phòng phức tạp.

ASUS Zenbook DUO và Lenovo Yoga Book 9i

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc laptop hai màn hình đang chứng kiến sự cạnh tranh rõ rệt giữa hai triết lý thiết kế khác nhau, đại diện bởi ASUS Zenbook DUO và Lenovo Yoga Book 9i.

Mẫu máy đến từ Lenovo sở hữu lợi thế lớn về tính di động với trọng lượng nhẹ hơn ở mức 1,34kg, màn hình kích thước 13,3 inch nhỏ gọn và tối ưu thời lượng pin dựa trên dòng chip tiết kiệm điện năng.

Trong khi đó, ASUS lựa chọn định vị dòng sản phẩm của mình ở phân khúc hiệu năng xử lý cao hơn, chấp nhận trọng lượng nhỉnh hơn để đổi lấy không gian hiển thị rộng rãi, tấm nền 14 inch lớn hơn và năng lực tính toán mạnh mẽ hơn nhằm xử lý các quy trình công việc chuyên sâu của tệp khách hàng cao cấp.

ASUS Zenbook DUO (2026) mở bán tại Việt Nam từ ngày 26/5 với giá 89,99 triệu đồng cho bản Intel Core Ultra X9 388H, 1TB SSD, RAM 32GB và giá 82,99 triệu đồng cho bản Intel Core Ultra X7 358H, 512GB SSD, RAM 32GB.