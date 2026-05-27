Việc biến ngôi nhà thành "tủ lạnh" khi ngoài trời nắng nóng gay gắt là điều hấp dẫn và nhiều người thường làm theo thói quen vô thức.

Tuy nhiên, đây có thể không phải là bước đi khôn ngoan, nếu bạn muốn máy điều hòa không khí duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất.

Thực tế, người dùng có thể đang mắc phải nhiều sai lầm có khả năng làm hỏng hệ thống làm mát của ngôi nhà và tốn kém nhiều chi phí hơn về lâu dài.

Sai lầm tồi tệ nhất là hạ mức nhiệt độ xuống thấp nhất với suy nghĩ điều này sẽ làm mát nhà nhanh hơn. Ảnh minh họa

Ông Orlando Penner, chuyên gia sản xuất và chủ sở hữu của South Country Sheds, cho biết những vấn đề nghiêm trọng nhất của hệ thống điều hòa thường bắt đầu từ ý định tốt nhưng kết thúc bằng một hóa đơn sửa chữa.

Ông từng chứng kiến nhiều người làm hỏng hệ thống khi cố gắng "tối ưu hóa" những thứ họ không hiểu rõ, chẳng hạn như cố gắng tiết kiệm năng lượng, tăng tốc độ làm mát hoặc ép luồng gió dồn vào một căn phòng.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhất mà các chuyên gia hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) ghi nhận trong các đợt nắng nóng.

Cài đặt nhiệt độ quá thấp

Theo ông Brandon Young, Giám đốc điều hành của Payless Power, sai lầm tồi tệ nhất là hạ mức nhiệt độ xuống thấp nhất với suy nghĩ điều này sẽ làm mát nhà nhanh hơn.

Trên thực tế, thiết bị điều hòa làm mát ở một tốc độ không đổi bất kể người dùng cài đặt ở mức nhiệt nào.

Việc hạ nhiệt độ chỉ tạo thêm áp lực lên hệ thống, làm tăng hóa đơn tiền điện mà không giúp ngôi nhà đạt được cảm giác dễ chịu nhanh hơn.

Chuyên gia này khuyến nghị nên chỉnh nhiệt độ cao hơn vài độ so với mức sử dụng thông thường và bật thêm quạt trần để lưu thông không khí, giúp làm mát phòng mà không gây căng thẳng không cần thiết cho hệ thống.

Bỏ qua việc vệ sinh bộ lọc

Nhiều người thường bỏ quên việc vệ sinh bộ lọc điều hòa vì chúng nằm khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, việc kiểm tra thường xuyên là bắt buộc để hệ thống hoạt động trơn tru, đặc biệt là khi trời nóng.

Bà Lisa Purvins, Giám đốc tài chính và Phó chủ tịch của Pro-Tech Heating & Cooling, cho biết một bộ lọc bị tắc nghẽn sẽ cản trở luồng không khí, buộc hệ thống phải làm việc vất vả hơn và có thể dẫn đến hóa đơn điện cao hoặc gây hỏng hóc thiết bị sớm.

Người dùng nên kiểm tra bộ lọc hàng tháng và thay thế ít nhất mỗi quý tùy thuộc vào mức độ sử dụng. Trong đợt nắng nóng, hệ thống chạy không ngừng khiến bộ lọc tắc rất nhanh.

Nếu nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ C, người dùng cần kiểm tra bộ lọc hai tuần một lần.

Đóng cửa phòng và chặn lỗ thông gió

Việc đóng cửa các phòng không sử dụng hoặc chặn lỗ thông gió để cố gắng giữ không khí lạnh nghe có vẻ hợp lý, nhưng các chuyên gia đều nhất trí rằng đây không phải là một ý tưởng tốt.

Bà Purvins giải thích hành động này thực chất phá vỡ sự cân bằng của hệ thống HVAC, làm tăng áp suất trong hệ thống ống gió và có thể gây rò rỉ hoặc làm giảm hiệu suất tổng thể.

Cách tốt nhất là để mở các lỗ thông gió, mở cửa thông các phòng bên trong nhà và sử dụng bộ điều nhiệt có thể lập trình để quản lý các vùng nhiệt độ hiệu quả hơn.

Dán kín ống gió bằng vật liệu sai quy chuẩn

Nhiều người tự dán kín ống gió bằng các loại băng dính hoặc bọt xốp không được xếp hạng tiêu chuẩn cho việc sử dụng trong hệ thống HVAC.

Những vật liệu không phù hợp này có thể xuống cấp nhanh chóng, dẫn đến tình trạng thiết bị hoạt động kém hiệu quả hoặc rò rỉ không khí.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tìm kiếm thợ sửa chữa chuyên nghiệp để kiểm tra và dán kín ống gió đúng cách nếu nghi ngờ có sự cố.

Phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo sớm

Nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường như tiếng ồn lạ, nhiệt độ không đồng đều hoặc tiền điện cao hơn bình thường, người dùng nên tìm cách xử lý ngay lập tức.

Nhiều người thường phớt lờ các cảnh báo sớm cho đến khi xảy ra sự cố hỏng hóc lớn.

Việc lên lịch bảo dưỡng hệ thống HVAC trước mùa hè và mùa đông sẽ giúp thiết bị luôn hoạt động ở hiệu suất cao nhất, đồng thời là cơ hội để chẩn đoán các vấn đề như thiếu dung môi chất lạnh, cuộn dây bẩn hoặc lỗi nguồn điện.

Việc bỏ qua bước kiểm tra bảo dưỡng trước mùa hè là một sai lầm lớn, bởi trong đợt nắng nóng, điều kiện tiên quyết là thiết bị phải hoạt động hiệu quả nhất có thể.

(Theo realsimple)