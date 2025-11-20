Vị trí chiến lược - tâm điểm kết nối của thành phố Cảng

The Grand Harbor nằm tại vị trí chiến lược giữa hai trục phát triển trọng điểm của Hải Phòng. Ảnh phối cảnh: Thai - Holding

Tọa lạc tại 142 Lê Lai, phường Ngô Quyền, phân khu The Grand Harbor thuộc dự án Harbor Residence nắm giữ vị trí “vàng” hiếm hoi khi nằm giữa hai trục phát triển trọng điểm của Hải Phòng: trung tâm hành chính - thương mại hiện hữu và khu đô thị - công nghiệp đang mở rộng mạnh mẽ về phía Đông. Đây chính là điểm giao thoa chiến lược trong quy hoạch phát triển đô thị được UBND TP. Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Từ The Grand Harbor, cư dân chỉ mất 5-10 phút để di chuyển tới trung tâm hành chính thành phố, 10-15 phút tới sân bay quốc tế Cát Bi và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp FDI lớn như LG, Pegatron, Vinfast... Cùng với đó, cầu Hoàng Gia đã chính thức thông xe và cầu Nguyễn Trãi đang gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành tháng 7/2026, mở rộng trục kết nối từ nội đô Ngô Quyền ra khu vực ven biển, tạo cú hích lớn cho bất động sản khu vực này.

Cuối tháng 6/2025, tại Hội nghị công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến năm 2040 (nay là phường Ngô Quyền), Ngô Quyền được định hướng phát triển là khu vực nội đô lịch sử, đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của thành phố; là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch vùng duyên hải Bắc Bộ. Quy hoạch cũng chú trọng kết nối giá trị lịch sử với đô thị đương đại, bảo tồn các giá trị văn hóa đô thị cảng, phát huy vai trò hạt nhân và đầu mối giao thông thủy ven sông Cấm, giao thông đường sắt đô thị.

Nhờ đó, The Grand Harbor không chỉ sở hữu lợi thế an cư mà còn nắm trọn tiềm năng tăng giá khi hạ tầng đồng loạt hoàn thiện, đón dòng vốn và dân cư dịch chuyển mạnh mẽ về trung tâm mở rộng.

Sống đủ đầy tiện ích - Tiềm năng kinh doanh sinh lời

The Grand Harbor sở hữu hệ tiện ích nội khu đồng bộ ngay ngưỡng cửa. Ảnh phối cảnh: Thai - Holding

Quỹ đất nội đô Hải Phòng ngày càng ít, mỗi mét đất là “tấc đất tấc vàng”, dự án có hệ tiện ích đồng bộ, khép kín như Harbor Residence rất hiếm, đặc biệt phân khu The Grand Harbor được thừa hưởng mọi tiện ích ngay ngưỡng cửa, mang lại giá trị kinh doanh mạnh mẽ.

Phân khu The Grand Harbor được quy hoạch bài bản với chuỗi tiện ích toàn diện: phố mua sắm - ẩm thực , khu thể thao, phòng gym - spa, khu vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ, bãi đỗ xe... Mỗi tiện ích được thiết kế tinh tế, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, thư giãn, chăm sóc sức khỏe và giải trí của cư dân hiện đại.

Không chỉ vậy, Shophouse còn thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích ngoại khu phong phú: chỉ vài phút di chuyển là đến các trung tâm thương mại lớn, bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học chất lượng cao cùng hàng loạt cơ quan hành chính của phường Ngô Quyền. Sự kết nối liền mạch này giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn “chuẩn sống đô thị trung tâm” - nơi mọi trải nghiệm đều nằm trong bán kính vài bước chân.

Đặc biệt, chủ đầu tư chú trọng kiến tạo không gian xanh và cảnh quan mở, với vườn dạo bộ, khu thư giãn, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng. Tất cả được quy hoạch đồng bộ, mang đến bầu không khí trong lành và cảm giác thư thái hiếm có giữa lòng phố Cảng.

The Grand Harbor tọa lạc tại khu vực “tấc đất tấc vàng” nội đô Hải Phòng. Ảnh phối cảnh

The Grand Harbor còn mang giá trị khai thác thương mại vượt trội. Mỗi căn shophouse 6 tầng - 1 tum mặt phố được thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng sử dụng: tầng 1-2 phù hợp cho hoạt động kinh doanh, showroom, nhà hàng, dịch vụ; tầng 3-6 có thể sử dụng làm văn phòng hoặc căn hộ cho thuê cao cấp.

Sự đa dạng công năng này mở ra dòng doanh thu kép cho nhà đầu tư - vừa vận hành kinh doanh tại chỗ, vừa tạo nguồn thu ổn định từ cho thuê dài hạn. Trong khi đó, vị trí trung tâm cùng pháp lý minh bạch giúp mỗi căn shophouse tại The Grand Harbor trở thành kênh tích sản bền vững, gia tăng giá trị theo thời gian và đảm bảo thanh khoản cao trên thị trường.

Giữa bức tranh phát triển năng động của thành phố Cảng, The Grand Harbor mang đến một không gian sống chuẩn mực, tiện nghi, cơ hội sinh lời bền vững cho những nhà đầu tư biết nắm bắt “mạch vàng” phát triển ngay trung tâm - nơi hội tụ đủ tiềm năng, giá trị và vị thế đắc địa giữa lòng Hải Phòng.

Box

Khách hàng liên hệ Hệ thống đơn vị phân phối chính thức dự án để nhận thông tin tư vấn và chính sách ưu đãi mới nhất.

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần VNT Invest Group

- Đơn vị phân phối TQĐ Land: 0936.396.538

- Đơn vị phân phối VGI: 0966.332.188

- Đơn vị phân phối HomeVN: 096.4411.888

- Đơn vị phân phối An Phú Hưng: 0879.119.596

Ngọc Minh