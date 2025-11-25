Tại Hà Nội, Sun Feliza Suites nhanh chóng trở thành biểu tượng nổi bật, mang đến chuẩn sống chạm ngưỡng 6 sao ngay giữa trung tâm Cầu Giấy.

Sảnh đón Sun Feliza Suites có chiều cao 14m, tương đương 4 tầng căn hộ thông thường. Ảnh phối cảnh: Sun Property

“Wealth Aesthetics”: Ưu tiên cảm xúc, trải nghiệm sống

Thế hệ giàu mới không chỉ tìm một căn nhà sang trọng để ở, mà một nơi khiến họ muốn trở về - không gian mang đến cảm giác thư giãn, cân bằng và thể hiện phong cách sống riêng. Đó là tinh thần của “Wealth Aesthetics”: sang trọng đến từ cảm xúc và những chi tiết tinh tế, thay vì bất kỳ hình thức phô trương nào.

Ở các đô thị lớn như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) hay Tokyo, lựa chọn của giới siêu giàu hiện đại thường xoay quanh những căn hộ hoàn thiện tỉ mỉ, tiện ích khép kín và dịch vụ vận hành chỉn chu. Các thành phố lớn của Việt Nam cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch tương tự về xu hướng chọn nhà của giới thượng lưu. Theo Báo cáo Thịnh vượng của Knight Frank, Việt Nam hiện có khoảng 19.500 triệu phú, dự kiến tăng thêm 25% vào năm 2025 - song song với đó là sự gia tăng nhu cầu mạnh mẽ về không gian sống tinh tế, riêng tư, giàu trải nghiệm. Khách hàng không chỉ mua nhà để ở, mà “mua để tận hưởng”.

Cư dân có thể tiếp cận “1.001” tiện ích, dịch vụ đẳng cấp ngay dưới shop chân đế. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Tọa lạc tại giao lộ sầm uất bậc nhất phía Tây Thủ đô, lại nằm sát tuyến metro số 3 - ga Đại học quốc gia Hà Nội, tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Feliza Suites thừa hưởng lợi thế kết nối thuận tiện bậc nhất Cầu Giấy. Dự án kiến tạo trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn từ sảnh đón đến từng góc nhỏ căn hộ.

Theo đó, sảnh đón cao tới 14 mét, tương đương bốn tầng căn hộ thông thường, tạo cảm giác sang trọng như bước chân vào những khách sạn 5-6 sao. Không gian sử dụng đá marble vân mềm, tường ốp veneer, vách kính giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên cùng thiết kế lấy cảm hứng từ các làng nghề ven sông Hồng, mang đến cảm giác sang trọng, hiện đại mà vẫn gần gũi bản sắc Hà Nội.

Bước qua sảnh đón, cư dân được dẫn vào khu vườn Feliz Jardin rộng hơn 11.000m² được ví như “trái tim xanh” của dự án. Trong nhịp sống hối hả của “new CBD” Cầu Giấy, một khoảng xanh rộng và riêng tư ngày càng trở nên hiếm có. Đây sẽ là khu “Vườn Hạnh Phúc” - nơi trẻ nhỏ có thể vui chơi, người lớn tản bộ bên hồ sen hoặc rèn luyện sức khỏe tại các sân thể thao, thế hệ trung niên thong dong chuyện trò dưới hàng cây xanh mát... Từ ban công căn hộ, cư dân có thể ngắm trọn khu vườn an yên hoặc hướng về nhịp sống đô thị hiện đại - hai sắc thái đối lập nhưng bổ trợ nhau, làm nên bản sắc riêng của Sun Feliza Suites.

Sun Group dành hơn 11.000 m2 để kiến tạo không gian xanh bên trong Sun Feliza Suites. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Hệ tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản để giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày như bể bơi mái kính, Garden Café, phòng gym - spa, VIP lounge, không gian làm việc, khu sinh hoạt cộng đồng... Những chi tiết như kính Double Low-E cách nhiệt, cách âm, hệ lam nhôm chống bức xạ, hành lang đón sáng tự nhiên hay thang máy siêu tốc đều góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống cao cấp của nhóm khách thượng lưu.

“Với lợi thế vị trí trung tâm, tiện ích đầy đủ, hạ tầng giao thông thuận lợi, cộng đồng dân cư trí thức đã hiện hữu tại Cầu Giấy, Sun Feliza Suites tiêu biểu cho phong cách sống cân bằng, kết hợp giữa sự tiện nghi đô thị với sự thư thái an yên, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn lối sống như nghỉ dưỡng mà không cần rời xa trung tâm”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Sức hút của dòng căn hộ diện tích lớn

Sở hữu nhiều “đặc quyền”, căn góc Sun Feliza Suites với diện tích lớn đang được thị trường săn đón. Ảnh: Sun Property.

Trong cơ cấu sản phẩm, dòng căn hộ 3-4 phòng ngủ của tòa F2, F3 là những sản phẩm giới hạn đang được giới siêu giàu săn đón. Với diện tích 120-160 m² và bố trí layout chỉ 2-3 căn mỗi tầng, đây được xem là “mét sàn - tấc vàng” giữa lõi trung tâm Cầu Giấy, nơi quỹ đất gần như cạn kiệt. Vị trí căn góc kết hợp hệ kính mặt đứng giúp mở ra tầm nhìn khoáng đạt ngắm trọn thành phố, ánh sáng tự nhiên tràn ngập và gió đối lưu luôn lưu thông.

Căn góc diện tích lớn và layout thông minh được xem như tổ ấm lý tưởng cho nhiều thế hệ cùng chung sống, nhờ bố trí linh hoạt và tổ chức không gian hợp lý: từ phòng làm việc, phòng học, phòng giải trí đến khu sinh hoạt chung gắn kết các thành viên. Nơi đây, bậc cao niên được sống sum vầy cùng con cháu, con trẻ có tuổi thơ đủ đầy tình thương yêu từ ông bà, bố mẹ.

Không gian Garden Café được thiết kế sang trọng, đẳng cấp. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý minh bạch, có thể bán trực tiếp cho người nước ngoài, không cần qua trung gian giúp Sun Feliza Suites đón trúng nhu cầu của giới chuyên gia quốc tế, doanh nhân nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại khu Tây Hà Nội. Căn hộ Sun Feliza Suites hứa hẹn là món tài sản giá trị, phù hợp với phong cách của thế hệ giàu mới - ưu tiên cảm xúc, trải nghiệm và giá trị bền vững khi đầu tư cho một không gian sống xứng tầm.

Lệ Thanh