Cây hoa giấy, hay có tên khoa học Bougainvillea, là một loài cây dây leo hoặc bụi cảnh nổi bật với sắc hoa rực rỡ, sức sống bền bỉ và ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Không chỉ làm đẹp sân vườn, ban công hay công viên, hoa giấy còn là biểu tượng của sự kiên cường, may mắn và năng lượng tích cực, khiến ngôi nhà trở nên sống động hơn.

Nguồn gốc

Hoa giấy có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sinh trưởng mạnh mẽ trong khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Qua thời gian, cây được đưa đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Khí hậu ấm áp ở các tỉnh miền Nam giúp cây phát triển tốt quanh năm.

Tại nước ta, hoa giấy thường được trồng trong sân vườn, làm giàn leo ban công hay tại các công viên. Cây có chiều cao trung bình từ 1-12m, với những cành có gai nhỏ, lá xanh mềm mại. Điểm nổi bật của hoa là màu sắc rực rỡ, đặc biệt phù hợp với những vùng có khí hậu nắng nóng quanh năm.

Giàn hoa giấy rực rỡ trước ban công, mang đến sắc màu tươi sáng và năng lượng tích cực. Ảnh: Baidu

Hoa thường mọc thành chùm 3 bông, được lá bắc đỏ, tím, hồng, cam hay trắng bao quanh, tạo nên hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng. Tại Việt Nam, hai loài được trồng phổ biến là B. glabra Choisy và B. spectabilis Willd, với hàng trăm giống lai cho màu sắc và hình dáng đa dạng.

Ý nghĩa phong thủy

Trong quan niệm phong thủy, hoa giấy không chỉ là cây cảnh đẹp mà còn mang lại năng lượng tích cực và may mắn cho gia chủ.

Sức sống mạnh mẽ, khả năng chịu hạn và nắng nóng của cây tượng trưng cho sự kiên cường và bền bỉ, nhắc nhở con người về tinh thần vươn lên và niềm vui trong cuộc sống.

Ngoài ra, màu sắc rực rỡ của lá bắc còn đóng vai trò cân bằng năng lượng trong nhà, thu hút tài lộc và hóa giải vận khí xấu.

Một giàn hoa giấy trước cửa hay ban công không chỉ làm không gian sống thêm sinh động mà còn mang lại cảm giác ấm áp, vui tươi và thư giãn tinh thần cho gia đình.

Với sắc đỏ, hồng, cam, hoa giấy tượng trưng cho nhiệt huyết và sự hưng thịnh, còn màu tím hay trắng mang đến sự bình yên và cân bằng.

Hợp mệnh nào và tuổi nào?

Hoa giấy là loài cây linh hoạt trong phong thủy, phù hợp với nhiều mệnh và tuổi của gia chủ. Người mệnh Hỏa hoặc Mộc nên chọn hoa giấy màu đỏ, hồng hoặc tím để gia tăng may mắn, thịnh vượng và năng lượng tích cực.

Những lá bắc đỏ và tím của hoa giấy ôm lấy bông hoa nhỏ trắng, tạo nên vẻ đẹp kiêu sa và sức sống bền bỉ giữa nắng hè. Ảnh: Baidu

Ngược lại, người mệnh Thủy hoặc Kim nên chọn hoa giấy màu trắng hoặc tím nhạt để tạo sự cân bằng, giúp tinh thần thư thái, gia đạo bình an.

Về tuổi, hoa giấy đặc biệt phù hợp với những người tuổi Tý, Hợi và Tuất, giúp thu hút tài lộc, tăng sự hòa hợp trong gia đình và hóa giải năng lượng tiêu cực.

Không chỉ là vật trang trí, hoa giấy còn mang tính biểu tượng của sức sống, đoàn kết và sự hạnh phúc lâu dài trong gia đình.

Mặc dù là cây nhiệt đới khỏe mạnh, hoa giấy vẫn cần chăm sóc đúng cách để phát triển và ra hoa rực rỡ.

Ánh sáng là yếu tố quan trọng nhất, cây cần ít nhất 5-6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày để lá bắc màu sắc tươi sáng và hoa nở đều. Trong trường hợp trồng nơi thiếu ánh sáng, cây vẫn sống nhưng hoa sẽ thưa hoặc không ra.

Đất trồng cần thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng, tránh ngập úng. Tưới nước vừa đủ, đặc biệt trong mùa mưa để cây không bị thối rễ.

Cắt tỉa các cành già, cành yếu giúp cây thông thoáng, tránh sâu bệnh và kích thích ra hoa mới. Khi chăm sóc, nên lưu ý găng tay bảo vệ, vì cành có gai nhỏ.

Ngoài giá trị trang trí, hoa giấy trong dân gian còn được dùng như một vị thuốc hỗ trợ. Lá và hoa được cho là có tác dụng điều hòa khí huyết và hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh phụ khoa.

Theo Baidu