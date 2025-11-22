Tại xã Lạc Thủy, Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Đà sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 59 thửa đất là tài sản của Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Lạc Thủy vào sáng 28/11.

Đó là 59 thửa đất đấu giá tại thôn Đồng Phú, xã Lạc Thủy. Các thửa đất có diện tích 173-245 m2/thửa. Giá khởi điểm từ 2,7-3,1 triệu đồng/m2.

Thời gian bán, nộp hồ sơ trong giờ hành chính đến 15h ngày 25/11 tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Lạc Thủy và Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Đà.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá được tổ chức tại hội trường Nhà văn hóa xã Lạc Thủy.

Phú Thọ chuẩn bị đấu giá 128 thửa đất tại xã Lạc Thủy và Thái Hòa.

Cũng tại địa điểm đấu giá trên, sáng 5/12, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 25 thửa đất là tài sản của UBND xã Lạc Thủy.

Cụ thể, 25 thửa đất đấu giá tại thôn Hồng Phong (đối diện cây xăng Gốm Mỹ), xã Lạc Thủy. Diện tích các thửa đất từ 111-221 m2/thửa. Giá khởi điểm từ 4-6,5 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá đến 17h ngày 2/12 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á; Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Lạc Thủy.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đối với từng thửa đất theo phương thức trả giá lên.

Tại xã Thái Hòa, sáng 30/11, Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 44 thửa đất là tài sản của UBND xã Thái Hòa.

Các thửa đất đấu giá thuộc khu đồng Ổ Gà, thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa. Diện tích các thửa đất từ 112-219,8 m2/thửa.

Giá khởi điểm từ 6-13,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa đất có giá khởi điểm từ 945 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Người tham gia cần nộp hồ sơ và phiếu trả giá đến 17h ngày 26/11 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc và tại UBND xã Thái Hòa từ 7h30 ngày 24/11 đến 17h ngày 25/11.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức tại hội trường UBND xã Thái Hòa.