Phát biểu tại lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ “Innovation Tech Challenge – 2025” diễn ra chiều 11/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: “Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là nhân tố quyết định, là động lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.”

Trong bối cảnh đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là khâu then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này. Tiếp nối tinh thần của Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Đây là một trong những đột phá chiến lược, gắn với việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp. Đây chính là kim chỉ nam để chúng ta đổi mới giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. Ảnh: N. Huyền

Thứ trưởng cũng ghi nhận vai trò tiên phong của Samsung Việt Nam trong việc hợp tác với các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo để tài trợ nghiên cứu khoa học, triển khai dự án liên kết công nghệ, trao đổi học bổng, tổ chức khóa đào tạo và các cuộc thi.

Những sáng kiến này không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần hình thành đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam, giúp họ tự tin hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng nhắn nhủ tới học sinh, sinh viên – thế hệ đầu tiên sống trong giai đoạn cả đất nước tập trung vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo: “Các em chính là động lực hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam hùng cường. Các em mang trong mình khát vọng và trách nhiệm đưa đất nước vươn lên thành trung tâm công nghệ của khu vực và thế giới. Tôi mong các em luôn nuôi dưỡng tinh thần học tập, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám mơ những giấc mơ lớn và quyết tâm theo đuổi đến cùng, để tự tin hội nhập quốc tế.”

Theo Ban tổ chức, cuộc thi “Innovation Tech Challenge – 2025” nằm trong khuôn khổ dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus năm học 2024 – 2025 (SIC 2024 – 2025).

Thế hệ trẻ là động lực hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam hùng cường. Ảnh: N. Huyền

Dự án chính thức khởi động từ tháng 11/2024, với mục tiêu phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam – những người sẽ dẫn dắt thành công cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong tương lai.

Dự án cung cấp 3 khóa học công nghệ dành cho thanh thiếu niên từ 12 – 22 tuổi, bao gồm: Internet vạn vật (Internet of Things – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), Dữ liệu lớn (Big Data), cùng 1 khóa học Kỹ năng lập trình cơ bản (Coding & Programming – C&P).

Các khóa học được triển khai kết hợp giữa đào tạo trực tuyến (E-learning) và trực tiếp, giúp tiếp cận học sinh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài kiến thức chuyên môn, chương trình còn trang bị kỹ năng hướng nghiệp và kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho người học.

Đến nay, sau gần một năm triển khai, dự án SIC 2024 – 2025 đã được thực hiện tại 69 trường học (THCS, THPT và đại học) thuộc 10/34 tỉnh, thành trên cả nước, với gần 7.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia. Đã có gần 40.626 giờ học trên lớp tại 249 lớp học, cùng 9.534 giờ học trực tuyến được hoàn thành.

Cuộc thi “Innovation Tech Challenge – 2025” được tổ chức cho học viên dự án SIC, với hình thức “Robot Cup – Robot đá bóng”. Năm nay, cuộc thi thu hút 10 đội thi khối Đại học và 15 đội thi khối Trung học đến từ nhiều tỉnh, thành.

Các đội thi nghiên cứu, thiết kế và lập trình 2 mô hình robot thông minh, ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý hình ảnh, cảm biến và điều khiển tự động. Robot được lập trình có khả năng di chuyển, phối hợp chiến thuật và xử lý linh hoạt trong các trận đối kháng mô phỏng bóng đá.

Kết quả, sau những trận đấu kịch tính với sự khéo léo và sản phẩm hoạt động chính xác, đội LQĐ-Piogineers (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, Bảng A) và đội DTU-TT (Đại học Duy Tân – Đà Nẵng, Bảng B) đã giành chiến thắng chung cuộc.