Trọn vẹn từng khoảnh khắc gia đình

Trong sắc đỏ đặc trưng của thương hiệu đến từ Ý, đường sách Nguyễn Văn Bình – TPHCM những ngày cuối tuần trở nên rộn ràng với sự kiện cộng đồng “Trọn vẹn từng khoảnh khắc gia đình, vì một ngày mai vững chắc”, do Generali cùng Thư viện Ước mơ tổ chức.

Đây là dịp để các gia đình cùng nhau trải nghiệm, gắn kết và sẻ chia những giá trị tích cực thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa nhân ngày Gia đình Việt Nam.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện “Trọn vẹn từng khoảnh khắc gia đình, vì một ngày mai vững chắc”

Không chỉ là sân chơi kết nối giữa các thành viên trong gia đình, sự kiện còn là dịp để cộng đồng cùng lan tỏa những giá trị tích cực thông qua hoạt động “Góp sách cho em”. Thông qua lời kêu gọi quyên góp hơn 500 cuốn sách thiếu nhi có giá trị, chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng “Tủ sách ước mơ” dành tặng trẻ em ở các vùng khó khăn. Từng quyển sách được trao đi là một món quà tri thức, mang theo hy vọng và khát vọng vươn lên cho thế hệ tương lai.

Không gian sự kiện được thiết kế thân thiện, gần gũi với các khu vực quyên góp sách, đổi sách, trò chơi tô màu cho trẻ và các góc trải nghiệm. Người tham gia có thể mang sách thiếu nhi mới hoặc còn tốt đến quyên góp, đổi lấy phiếu để chọn sách tại khu trưng bày. Những quyển sách được gửi gắm tại đây sẽ trở thành một phần của “Tủ sách ước mơ” - nơi gieo mầm tri thức cho các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn.

Các em nhỏ thỏa sức sáng tạo với màu sắc tại khu vực “Tô màu ước mơ - Vẽ nên tương lai”

Khu vực “Tô màu ước mơ - Vẽ nên tương lai” thu hút rất đông các em nhỏ đến tham gia. Với chủ đề khuyến khích trẻ sáng tạo và mơ ước về tương lai tươi sáng, hoạt động này không chỉ tạo không gian vui chơi, mà còn khơi gợi thông điệp sống tích cực, gieo hy vọng từ những điều nhỏ bé. Từng nét vẽ, từng màu sắc trên giấy là biểu tượng của những ước mơ đang lớn dần lên dưới sự quan tâm của gia đình và cộng đồng.

Vì một ngày mai vững chắc

Nằm trong khuôn khổ chương trình, “Góp sách cho em” là một trong những hoạt động ý nghĩa do The Human Safety Net Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thực hiện, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp sách thiếu nhi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đóng vai trò là đối tác chiến lược, RTCCD đã đồng hành cùng THSN trong hàng loạt hoạt động thiết thực như giáo dục sớm, nâng cao năng lực cho phụ huynh, hỗ trợ các gia đình và trẻ em đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, hướng đến xây dựng một tương lai an toàn và bền vững hơn.

Hoạt động “Góp sách cho em” hướng đến mục tiêu góp 500 cuốn sách cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Cùng mục tiêu đó, The Human Safety Net Việt Nam cũng phối hợp với UNICEF và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai nhiều chương trình thiết thực, tập trung vào việc cải thiện môi trường nuôi dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Từ nền tảng này, các sáng kiến như xây dựng lớp học tại Tuyên Quang, tổ chức lớp hè kỹ năng tại Quảng Trị, Đắk Lắk, Điện Biên, hay chương trình “Bếp ấm cho em” – mang đến 10.000 bữa sáng cùng sách truyện, đồ chơi cho trẻ vùng cao… đã lần lượt được triển khai.

Bên cạnh nguồn lực chính từ tập đoàn, sự chung tay từ cộng đồng thông qua những sáng kiến gây quỹ như “Thử thách toàn cầu” cũng đóng góp một phần vào hành trình lan tỏa các giá trị tích cực vì trẻ em. Không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia, những đóng góp này còn khẳng định cam kết đồng hành từ đội ngũ nhân viên, tư vấn tài chính và khách hàng Generali trên khắp cả nước.

Từng quyển sách được trao đi là một món quà tri thức, mang theo hy vọng và khát vọng vươn lên cho thế hệ tương lai

Tiếp nối hành trình ấy, Thử thách toàn cầu 2025 tiếp tục được triển khai với sự phối hợp giữa The Human Safety Net Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, hướng tới mục tiêu gây quỹ tổ chức những ngày hội vui chơi cho hơn 500 trẻ em, mang đến không chỉ niềm vui, mà còn là những ký ức tuổi thơ trọn vẹn và đầy hy vọng.

“Những nỗ lực đó không đơn lẻ, mà là từng mắt xích trong chiến lược nhất quán mà Generali theo đuổi: luôn hiện diện đúng lúc, đúng nơi - sát cánh cùng cộng đồng từ những điều nhỏ bé nhất. Đó cũng chính là cách doanh nghiệp hiện thực hóa cam kết luôn hiện diện đúng thời điểm, sát cánh bên khách hàng và cộng đồng trong từng khoảnh khắc vì một ngày mai vững chắc.

Bích Đào