Tại Diễn đàn “Chỉnh sửa gen trong nông nghiệp - Công nghệ chiến lược gắn với khung pháp lý” sáng 18/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng, công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ gen, đang tạo ra “làn sóng đổi mới mạnh mẽ” trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu của cây trồng, vật nuôi.

Trong nghị quyết số 19 và gần đây là Nghị quyết 57, Đảng và Nhà nước đã xác định công nghệ sinh học là một trong những hướng đột phá chiến lược. Đây là cơ sở để ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, hướng tới nền nông nghiệp sinh học, tuần hoàn và bền vững.

Nhờ ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống, canh tác và bảo quản, năng suất và sản lượng lương thực, thực phẩm của Việt Nam không ngừng tăng.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã đạt sản lượng hơn 34,8 triệu tấn lúa, sản lượng cao không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc tế. Đến nay, nước ta đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định Việt Nam có đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Dân số thế giới hiện đã vượt 8 tỷ người, nhu cầu về lương thực, thực phẩm an toàn và bền vững ngày càng tăng. Việt Nam không chỉ đảm bảo cho 104 triệu dân trong nước mà còn góp phần quan trọng vào an ninh lương thực toàn cầu.

"Việc nhiều quốc gia như Philippines, Singapore, Brazil duy trì nhập khẩu gạo, nông sản từ Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho uy tín và chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế", ông Tiến nói.

Đề cập đến định hướng sắp tới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống, chăn nuôi, trồng trọt và chế biến nông sản.

Việc Chính phủ ban hành Quyết định về phát triển công nghiệp sinh học là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho khoa học Việt Nam.

Cùng với đó, cơ chế chính sách đang được hoàn thiện nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà khoa học và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

“Đã đến lúc chúng ta phải dám bước vào những lĩnh vực khó, đòi hỏi tri thức cao như công nghệ gen, vắc xin, và công nghiệp sinh học. Thành công sẽ không đến ngay, nhưng đây chính là con đường để Việt Nam tiến lên, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai nông nghiệp”, ông Tiến nói.

PGS.TS Nguyễn Phương Thảo, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm dẫn dắt về đổi mới công nghệ sinh học, đặc biệt là đối với cây trồng nhiệt đới, nếu có những chính sách cởi mở và hỗ trợ phù hợp.

Tuy nhiên, bà lưu ý, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý và chính sách liên quan đến công nghệ chỉnh sửa gen, bao gồm các tiêu chuẩn an toàn, quy trình xác nhận, cơ chế hỗ trợ tài chính. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm được đưa vào thương mại hóa.