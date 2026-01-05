Trong bối cảnh chiếc thẻ ngân hàng không chỉ là công cụ thanh toán, mà dần trở thành một phần trong hệ sinh thái tài chính cá nhân - nơi khách hàng kỳ vọng được chủ động, linh hoạt và thấu hiểu, thành tựu của VIB phản ánh vai trò của một tổ chức “nhìn thấy sớm, hành động sớm”, chủ động dẫn dắt trục giá trị mới của thị trường, lấy công nghệ, sáng tạo và trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm.

Cột mốc 1 triệu thẻ và chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng với VIB khi ngân hàng chính thức gia nhập “câu lạc bộ triệu thẻ”. Đây là kết quả tất yếu của một chiến lược mà ngân hàng đã theo đuổi bền bỉ trong nhiều năm: Dẫn đầu xu thế thẻ. Và hơn thế nữa, VIB xem đây là điểm khởi đầu của một chu trình mới trong việc nâng cấp giá trị phục vụ tốt hơn cho ngày càng nhiều khách hàng hơn.

Cốt lõi của chiến lược này là nguyên tắc lấy khách hàng làm trọng tâm trong thiết kế và phát triển sản phẩm - dịch vụ. Thay vì đưa ra các sản phẩm “đóng gói sẵn”, VIB tập trung trao cho khách hàng của mình công cụ để tự định hình trải nghiệm tài chính theo nhu cầu và nhịp sống riêng.

Hành trình 8 năm chuyển đổi mảng thẻ tín dụng của VIB cho thấy hiệu quả rõ rệt. Từ quy mô 92.000 thẻ năm 2018, VIB đã chinh phục cột mốc 1 triệu thẻ vào tháng 8/2025 - tương đương mức tăng hơn 10 lần với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt hơn 40%, vượt xa mức trung bình ngành.

Về chất lượng tăng trưởng, đến cuối năm 2025, tổng chi tiêu thẻ tín dụng VIB tăng gấp 17 lần so với năm 2018, đạt xấp xỉ 5,4 tỷ đô. Trung bình mỗi chủ thẻ chi tiêu khoảng 15 triệu đồng/tháng - gấp đôi so với năm 2018 và cao hơn 50% so với trung bình toàn ngành.

VIB cũng được các tổ chức thẻ quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2025, Mastercard trao tặng VIB 9 giải thưởng quan trọng về danh mục thẻ, doanh số chi tiêu, thanh toán quốc tế đến thương mại điện tử. Visa cũng vinh danh VIB là ngân hàng tăng trưởng vượt trội về doanh số chi tiêu thẻ, tiên phong về công nghệ và đổi mới.

Câu chuyện sáng tạo và trao quyền cho người dùng của VIB

Trong nhiều năm, sản phẩm ngân hàng hay cụ thể là chiếc thẻ được mặc định là một sản phẩm công nghiệp: cùng một thiết kế, cùng một bộ tính năng và cùng một quy trình chung cho hàng triệu người dùng. Nhưng tại VIB, tư duy này đã thay đổi khi sự sáng tạo được đặt trên nền tảng mong muốn và nhu cầu thực tế của khách hàng.

Về mặt diện mạo, thông qua công nghệ GenAI trên ứng dụng MyVIB, người dùng có thể tự thiết kế mẫu thẻ độc bản cho riêng mình chỉ từ một bức ảnh chân dung thành các phong cách khác nhau. Công nghệ này cho phép mỗi tấm thẻ là một phiên bản độc bản và duy nhất cho mỗi khách hàng.

Quan trọng hơn, VIB trao quyền kiểm soát tài chính cho người dùng. Chủ thẻ VIB có thể tự chọn danh mục chi tiêu ưu đãi phù hợp với nhu cầu từ y tế, giáo dục, ẩm thực, du lịch hay mua sắm - với tỷ lệ hoàn tiền lên đến 15%. Đồng thời, có thể chủ động thay đổi ngày sao kê, điều chỉnh hạn mức, thiết lập mức thanh toán tối thiểu ngay trên ứng dụng, 100% online mà không cần ra quầy hay gọi tổng đài.

Với các giải pháp thanh toán thế hệ mới, chủ thẻ VIB có thể tự chọn nguồn tiền thanh toán từ thẻ tín dụng hay tài khoản thanh toán cho từng giao dịch riêng biệt để tối ưu dòng tiền.

Với giải pháp vay tiêu dùng thông minh - Super Cash, người dùng có thể chủ động luân chuyển hạn mức tín dụng giữa vay tiền mặt và thẻ tín dụng trong cùng một hạn mức tối đa tới 1 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu chi tiêu hoặc thanh toán chỉ trong vài phút.

Khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản cũng không còn "nằm im" mà tự động sinh lời với lợi suất lên đến 4,3%/năm. Trong khi đó, thẻ thanh toán toàn cầu VIB hoàn tiền đến 5% cho các giao dịch online, giao dịch nước ngoài, du lịch, mua sắm, ẩm thực. Khi kết hợp sử dụng 2 sản phẩm, người dùng có thể được hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%.

Trục giá trị mới cho thị trường thẻ năm 2026 đang dần định hình

Từ những chuyển động của thị trường và thực tiễn triển khai tại VIB, có thể thấy một trục giá trị mới đang dần hình thành trong mảng tài chính cá nhân: tối giản số lượng sản phẩm, tối đa trải nghiệm của người dùng, linh hoạt theo từng giai đoạn cuộc sống. Ngân hàng chuyển vai trò từ “người cung cấp sản phẩm” sang “người đồng hành”, trao quyền chủ động cho khách hàng.

Với mảng thẻ, chiếc thẻ không còn bị “đóng khung” bởi các ưu đãi cố định, mà trở thành nền tảng mở, thích ứng với hành trình tài chính liên tục thay đổi. Khi thị trường bước sang giai đoạn mới, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về ngân hàng hiểu khách hàng sâu nhất và trao cho họ nhiều quyền chủ động nhất - trục giá trị mà VIB đang theo đuổi.

Hãy cùng chờ đón một kỷ nguyên mới trong giải pháp thanh toán thẻ VIB cùng hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa trao quyền làm chủ trải nghiệm tài chính cho người dùng Việt.

Bích Diệp