Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 45/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ 5/1/2026.

Theo Thông tư 45, tổ chức phát hành thẻ phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu, khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ (đối với khách hàng cá nhân) và người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức). Thông tư cũng bổ sung một số trường hợp loại trừ đối với khách hàng tổ chức.

Thông tư yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải kiểm tra, xác thực số điện thoại chính chủ của chủ thẻ (đối với khách hàng cá nhân), người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức) là chính chủ khi khách hàng đăng ký giao dịch qua ứng dụng, dịch vụ trực tuyến của ngành ngân hàng.

Về điều kiện cho phép thẻ tham gia giao dịch điện tử, Thông tư 45 sửa đổi khoản 6, Điều 16 Thông tư 18, theo đó thẻ chỉ được sử dụng giao dịch điện tử khi đã hoàn tất việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và sinh trắc học của chủ thẻ/người đại diện với dữ liệu sinh trắc học, bao gồm:

Dữ liệu sinh trắc học lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) có chip hoặc dữ liệu xác thực qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập;

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra (bảo đảm sự khớp đúng giữa dữ liệu sinh trắc học của người đó với dữ liệu sinh trắc học trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ CCCD, hoặc thẻ căn cước đã được xác thực là do cơ quan Công an cấp, hoặc với dữ liệu sinh trắc học của người đó thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập;

Hoặc dữ liệu sinh trắc học thu thập qua gặp mặt trực tiếp (áp dụng với người nước ngoài không có danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch);

Hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trường hợp sử dụng thẻ CCCD không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa).

Thông tư 45 cũng bổ sung quy định: khách hàng là tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của tổ chức, và cá nhân được ủy quyền sẽ được gọi là chủ thẻ phụ.

Thiết bị chấp nhận thẻ có thể được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch, điểm đại lý thanh toán của tổ chức thanh toán thẻ để cung ứng tiền mặt cho chủ thẻ.

Về hạn mức, Thông tư quy định tổng hạn mức rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng, tính theo BIN, tối đa 100 triệu đồng/tháng cho mỗi chủ thẻ.

Ngoài ra, Thông tư không bắt buộc khách hàng cá nhân là người nước ngoài phải có thời hạn cư trú tối thiểu 12 tháng (360 ngày) kể từ thời điểm đề nghị phát hành thẻ; thay vào đó, thời hạn sử dụng thẻ không được vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.