Các dãy shophouse trong tương lai tại The Solia sẽ kiến tạo HUB thương mại dịch vụ nhộn nhịp cho cư dân, dân địa phương và lân cận. Ảnh phối cảnh: Solia Group

Vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển vượt trội

Nằm ngay mặt tiền đường Vành đai 4, xã Bến Lức, The Solia không chỉ là một dự án khu dân cư thông thường mà đang từng bước hiện thực hóa hình ảnh của một “thành phố thu nhỏ”. Với quy mô hơn 20 ha và gần 1.000 nền nhà phố liền kề, diện tích trung bình khoảng 100m² mỗi nền, The Solia hứa hẹn mang đến không gian sống hiện đại, khép kín và bền vững, đáp ứng nhu cầu an cư, làm việc và tận hưởng cuộc sống của cư dân.

Không dừng lại ở quy hoạch bài bản, The Solia còn thu hút nhà đầu tư nhờ mức giá hợp lý, từ 20 - 26 triệu đồng/m², tương đương khoảng 2 - 2,6 tỷ đồng cho mỗi nền đất. Đáng chú ý, toàn bộ hạ tầng dự án đã được hoàn thiện và sổ hồng riêng từng nền đã sẵn sàng, mang đến sự an tâm cho người mua.

Tọa lạc trên tuyến Vành đai 4 - huyết mạch giao thông kết nối các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ, cư dân của The Solia dễ dàng di chuyển đến TP.HCM, Long An, Bình Dương hay các khu công nghiệp lớn trong vùng trọng điểm phía Nam.

Với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và tuyến đường Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ, thị trường bất động sản khu vực này được kỳ vọng chứng kiến những bước tăng trưởng đột phá trong thời gian tới. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư từ TP.HCM ngày càng dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh, dự án The Solia nổi bật lên nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố then chốt: pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và hệ tiện ích đã hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.

Hạ tầng nội khu của The Solia cũng đã được đầu tư bài bản, hoàn thiện hệ thống giao thông được tổ chức khoa học, đảm bảo sự thuận tiện trong di chuyển. Quan trọng hơn, dự án không chỉ là nơi cung cấp đất nền mà còn mang đến một hệ sinh thái sống trọn vẹn với các tiện ích nội khu hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân tương lai ở mọi lứa tuổi. Từ không gian xanh mát đến các dịch vụ thiết yếu, The Solia tạo nên một môi trường sống tiện nghi, lý tưởng cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn.

Hệ sinh thái tiện ích hiện đại, định hình cộng đồng văn minh

Dự án The Solia được quy hoạch hướng đến mô hình khu đô thị đa năng, nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không cần rời khỏi khuôn viên dự án. Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, tạo nên môi trường sống hiện đại, thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Hồ bơi tràn bờ, công viên nhạc nước và dải công viên ven sông không chỉ đóng vai trò cải thiện vi khí hậu mà còn là điểm nhấn cảnh quan, góp phần hình thành cộng đồng dân cư năng động và văn minh.

Bên cạnh không gian xanh, The Solia còn tích hợp đầy đủ các tiện ích thiết yếu như phòng khám đa khoa Tâm An, siêu thị mini và trường học nội khu. Trong tương lai, việc cư dân có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và mua sắm ngay trong khu đô thị giúp nâng tầm trải nghiệm sống, đồng thời thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một cộng đồng bền vững. Tỷ lệ lớn diện tích dành cho cây xanh và mặt nước cũng cho thấy định hướng phát triển hài hòa giữa đô thị hóa và thiên nhiên.

Không chỉ đơn thuần là nơi ở, dự án The Solia hứa hẹn là không gian khởi đầu cho một phong cách sống văn minh, nơi giá trị con người và chất lượng sống được ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh thị trường ngày càng coi trọng pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và trải nghiệm sống thực chất, The Solia kỳ vọng trở thành một điểm sáng hiếm hoi tại Tây Ninh - khu đô thị đa năng thực thụ, hội tụ sự tiện nghi, kết nối và tiềm năng phát triển bền vững.

Bích Đào