Có một thế hệ người trẻ đang định nghĩa lại khái niệm "công việc". Họ là những freelancer - những người không làm việc gò bó trong bốn bức tường bê tông, không đóng khung giờ giấc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Họ là những người trẻ độc lập, tự chủ trên hành trình sự nghiệp của riêng mình. Nhưng, những bộ óc tự do và năng động này lại thường xuyên bị "đóng băng" trước những cánh cửa tài chính truyền thống, nơi những quy tắc cũ kỹ không còn phù hợp.

Ảnh minh họa

Khi sự nghiệp không gói gọn trong bốn bức tường

Đối với một freelancer, chiếc macbook không chỉ là máy tính, nó là "cần câu cơm", là công cụ kiếm sống, là khoản đầu tư cho hiệu suất công việc. Các phần mềm trả phí không phải là chi phí mà là khoản đầu tư cho chất xám. Dòng tiền của họ không phải là một đường thẳng ổn định trên bảng lương, mà là một “dòng chảy” từ các dự án và khách hàng toàn cầu. Họ có thể "chốt deal" hàng chục triệu đồng với một khách hàng ở bên kia bán cầu chỉ qua vài email, nhưng, trong mắt hệ thống tài chính truyền thống, họ lại trở nên "vô hình".

Sự linh hoạt của họ bị đánh đồng với "không ổn định". Những khoản đầu tư cho công việc bị xem là "chi tiêu cá nhân". Và rồi, một tờ "hợp đồng lao động" bỗng trở thành xiềng xích vô hình, ngăn cản họ tiếp cận những công cụ tài chính hiện đại - những đặc quyền vốn dĩ phải thuộc về những người đang làm việc và tạo ra giá trị thực.

Hiện vẫn nhiều tổ chức tài chính yêu cầu những bằng chứng mà freelancer không có, và bỏ qua những giá trị mà họ đang tạo ra mỗi ngày. Đã đến lúc cần một lối đi riêng, một giải pháp được "may đo" cho những con người tự do này.

KBank Cashback Plus - Thẻ tín dụng đáp ứng nhu cầu của freelancer

KBank - ngân hàng đến từ Thái Lan với tư duy hiện đại và tinh thần đổi mới - đã mang sản phẩm thẻ tín dụng KBank Cashback Plus đến với những freelancer. Đây không chỉ là một tấm thẻ nhựa, mà là một lời khẳng định: "Sự tự do của bạn xứng đáng được công nhận, không cần chứng minh".

KBank đã phá vỡ rào cản lớn nhất khi quyết định cấp thẻ tín dụng cho freelancer mà không yêu cầu hợp đồng lao động hay chứng minh thu nhập phức tạp. Thay vào đó, KBank mang đến một giải pháp linh hoạt và thông minh, biến chính khoản tiết kiệm của bạn thành biểu tượng của sự tự chủ.

Cánh cửa tín dụng hiện đại giờ đây rộng mở chỉ với một điều kiện: sở hữu tài khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng VND tại KBank với giá trị tối thiểu từ 10.000.000 VNĐ. Khoản tiền tích lũy không chỉ là tài sản cất giữ, mà đã trở thành minh chứng đanh thép cho tiềm năng và sự chủ động tài chính.

KBank Cashback Plus là một "đồng minh chiến lược" với những công cụ vượt trội:

Hoàn tiền cực đỉnh, tiêu đâu lời đó: Tận hưởng ưu đãi hoàn tiền 10% mỗi tháng (tối đa lên đến 1 triệu đồng) cho các giao dịch chi tiêu. Hãy tưởng tượng, bạn mua một phần mềm mới, đăng ký một khóa học, hay đơn giản là sắm vài bộ outfit cho buổi gặp khách hàng sẽ đều nhận lại một phần tiền không nhỏ. Đó chính là cách KBank tiếp sức cho bạn.

"Bắt trend" mọi sàn, mua sắm thả ga: Mở khóa mọi giới hạn mua sắm tại những "thánh địa" online như Shopee, Tiktok Shop, Tiki. Từ thiết bị công nghệ, đồ gia dụng đến thời trang, mọi nhu cầu của bạn đều được đáp ứng với ưu đãi trả góp 0% lãi suất, giúp bạn dễ dàng sở hữu những món đồ cần thiết cho công việc và cuộc sống mà không cần đắn đo.

Sẵn sàng bùng nổ trong các đợt "Sale cuối mùa" với ưu đãi hoàn tiền tối đa 1 triệu đồng khi tích lũy chi tiêu từ 7 triệu đồng cho các hạng mục mua sắm, biến mọi cuộc săn sale trở nên hời hơn bao giờ hết.

Bùng nổ ưu đãi, mở thẻ là có quà: Gia nhập cuộc đua và nhận ngay "vốn khởi nghiệp" từ KBank với chương trình hoàn đến 800K khi chi tiêu đủ 5 triệu đồng trong 30 ngày đầu tiên. Chưa hết, chỉ cần mời bạn mở thẻ thành công, bạn sẽ nhận ngay ưu đãi hoàn tiền 300.000 đồng.

Các ưu đãi đặc quyền của thẻ KBank Cashback Plus: https://www.kasikornbank.com.vn/vn/personal/card/creditcard/pages/creditcard.aspx?

Phương Dung