Theo Thairath, ban nhạc Tosakan vừa báo tin ca sĩ Din - giọng ca chính trút hơi thở cuối cùng sau vài ngày cấp cứu. Anh là 1 trong những nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại quán bar ở quận Chatuchak, Bangkok (Thái Lan) hôm 13/7.

Ca sĩ Din - giọng ca chính của ban nhạc Tosakan qua đời sau vài ngày cấp cứu điều trị bỏng.

“Din đã qua đời một cách thanh thản. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của anh ấy”, đại diện nhóm chia sẻ. Lễ tang của nam ca sĩ sẽ được thông báo trong vài ngày tới.

Din là 1 trong những người bị thương nặng, tỷ lệ bỏng đến 80% trong vụ hỏa hoạn. Nam ca sĩ được can thiệp phẫu thuật, sau đó lọc máu tại phòng hồi sức với sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ.

Mẹ của Din cho biết quá trình điều trị, nam ca sĩ vẫn tỉnh táo và phản ứng tốt. Tuy nhiên, tình trạng nam ca sĩ bất ngờ trở nặng, dần rơi vào hôn mê rồi qua đời.

Trước đó, ban nhạc Tosakan đối diện tin buồn khi nhạc công Kwang và ca sĩ Breeze đều mất trong vụ cháy. Việc Din - thành viên nhóm không qua khỏi khiến mọi người thêm sốc và bàng hoàng.

Ca sĩ “Ice” Wijarn - trưởng ban nhạc chia sẻ với truyền thông. Anh đối diện nỗi mất mát khi 3 thành viên nhóm qua đời, trong đó có Breeze - bạn gái anh.

Theo ca sĩ “Ice” Wijarn, cảnh tượng thi thể bạn gái được khiêng ra hay khoảnh khắc Kwang - thành viên trong nhóm bị thiêu sống trong đám cháy và tất cả những gì xảy ra vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.

Ca sĩ mong Din có thể vượt cửa tử nhưng may mắn đã không mỉm cười. Hiện nhóm Tosakan phối hợp gia đình để lo hậu sự cho các thành viên qua đời.

Tính đến chiều 17/7, cơ quan chức năng ghi nhận ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ cháy, trong đó 24 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện ở hệ thống điều hòa không khí gần khu vực sân khấu. Mặt khác, khu vực lối thoát hiểm bị chặn, các vật liệu dễ bén lửa càng khiến vụ hỏa hoạn thêm nghiêm trọng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Thái Lan

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu