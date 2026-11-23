Cả ba thành viên HĐQT độc lập của PNJ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, cùng xin từ nhiệm. HĐQT công ty cũng đã chấp thuận cho Giám đốc cao cấp phụ trách marketing thôi chức từ ngày 25/11.

Ngày 23/11, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố thông tin bất thường về việc nhận được thư từ nhiệm của bốn lãnh đạo. Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, công ty nhận được các thư này ngày 22/11, với lý do nguyện vọng cá nhân.

Ba thành viên HĐQT độc lập xin từ nhiệm gồm ông Mai Hữu Tín, nhiệm kỳ 2026-2031, cùng ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Hải đồng thời giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. PNJ sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các đơn từ nhiệm. Việc từ nhiệm chỉ có hiệu lực sau khi được cổ đông thông qua.

PNJ liên tục có sự biến động nhân sự.

Cùng ngày, HĐQT PNJ ban hành nghị quyết chấp thuận cho ông Nguyễn Khoa Hồng Thành thôi giữ chức Giám đốc cao cấp phụ trách marketing từ ngày 25/11 do hết hạn hợp đồng lao động và theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục nhân sự và bảo đảm hoạt động của khối marketing. Theo hồ sơ công bố, ông Thành sở hữu 317.400 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,06% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 19/11, PNJ thông báo đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ba giám đốc cao cấp phụ trách chiến lược và quản trị hiệu quả hoạt động, nguồn nhân lực, khách hàng và bán lẻ. Cả ba sẽ thôi chức từ ngày 26/11. Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách tài chính, đã thôi chức từ ngày 17/11. Tính cả đợt công bố mới nhất, trong tháng 11 có tám lãnh đạo PNJ xin từ nhiệm, gồm năm giám đốc cao cấp và ba thành viên HĐQT độc lập.

Kết phiên 23/11, cổ phiếu PNJ giảm sàn 6,67%, xuống 12.600 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 16,16 triệu cổ phiếu, gấp hơn ba lần phiên trước.