Trong danh sách dự phòng năm 2027, Thanh tra Chính phủ giao Cục IX thanh tra về phòng chống rửa tiền với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu…

Tại kế hoạch thanh tra năm 2027 vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ lập danh sách 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong danh sách này, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) được giao thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp (trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ).

Các doanh nghiệp thuộc diện thanh tra gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý; Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu và một số đơn vị khác có liên quan.

Theo kế hoạch, cuộc thanh tra này dự kiến bắt đầu vào quý IV/2027, diễn ra trong 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trong danh sách còn có cuộc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất phục vụ Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng thanh tra là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (Tập đoàn Hoành Sơn). Cuộc thanh tra dự kiến diễn ra trong 45 ngày, bắt đầu vào quý III/2027.

Thanh tra Chính phủ cũng giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II) dự kiến triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình triển khai Dự án Rivera Park Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) vào quý III/2027.

Đối tượng thanh tra là Công ty cổ phần Đầu tư Reconstituted (đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Long Giang Land - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang).

Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) được giao thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và hoạt động mua, bán, xử lý nợ, tài sản tại Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vào quý II/2027. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026.

Cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; mua, quản lý và xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm tại Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các tổ chức, đơn vị liên quan, nếu được triển khai, dự kiến sẽ diễn ra vào quý IV/2027.