Kỳ quay số may mắn thứ 4 của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” được tổ chức chiều 25/8. Ngay từ những phút đầu lên sóng, livestream quay số Kỳ 4 đã khuấy động fanpage HDBank, thu hút đông đảo khách hàng theo dõi và tương tác.

16 giải thưởng trong kỳ quay số này gồm: 1 Giải Đặc biệt - 1 Sổ tiết kiệm HDBank trị giá 200 triệu đồng; 2 Giải Nhất - mỗi giải là 1 Sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 5 Giải Nhì - mỗi giải là 1 Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; 8 Giải Ba - mỗi giải là 1 Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh các giải thưởng quay số may mắn, HDBank cũng công bố Top 3 khách hàng có số dư tiền gửi online tăng ròng cao nhất trong kỳ (từ 16/7/2026 đến ngày 15/8/2026). Mỗi khách hàng sẽ nhận một chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho hai người, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Danh sách khách hàng trúng thưởng Kỳ 4

Diễn ra từ 15/4/2026 đến 15/9/2026, chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” gồm 5 kỳ quay số may mắn. Trong đó, Kỳ quay số Đặc biệt cuối hè (dự kiến diễn ra vào ngày 25/9/2026) hứa hẹn “bùng nổ” với 25 giải thưởng vàng, nổi bật là Giải Đặc biệt lên tới 16 lượng vàng SJC.

“Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” mang đến niềm vui và những phần thưởng giá trị cho đông đảo khách hàng

Cơ hội trúng 16 lượng vàng

Từ nay đến hết ngày 15/9/2026, khách hàng gửi tiết kiệm vẫn còn cơ hội tích lũy thêm mã số dự thưởng (MSDT) và gia tăng vận may chinh phục Giải Đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC từ HDBank.

Cách thức tham gia đơn giản: với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng được cấp MSDT. Đặc biệt, khi gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank, khách hàng được nhân đôi số lượng MSDT, qua đó mở rộng cơ hội trúng thưởng.

Thêm ưu đãi khi gửi tiền trên App HDBank

Từ 25/7/2026, HDBank triển khai ưu đãi cộng thêm lãi suất đến 2,35%/năm, dành tặng khách hàng gửi tiết kiệm trên App HDBank vào thứ 7, Chủ nhật mỗi tuần và Ngày đôi mỗi tháng (8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12). ​Ưu đãi lãi suất dành cho Tiết kiệm online, kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng sẽ được cộng thêm đến 2,10%/năm.​ Khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được cộng đến 2,35%/năm.​

Ngoài ra, khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng được tích lũy điểm thưởng SkyPoint vào tài khoản SkyJoy dựa trên số dư bình quân tháng để đổi lấy những phần quà hấp dẫn. Cứ mỗi 10 triệu đồng số dư bình quân tháng tiền gửi tiết kiệm (tại quầy hoặc online), khách hàng sẽ được cộng 1 điểm SkyPoint. Đây là ưu đãi trong chương trình HDBank Loyalty, nhằm tri ân khách hàng thân thiết của ngân hàng.

Từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/9/2026, HDBank triển khai chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát”. Khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng tại quầy hoặc trên kênh online và đáp ứng các điều kiện theo thể lệ sẽ được cấp MSDT. Chương trình gồm 5 kỳ quay số may mắn. Trong 4 kỳ quay đầu tiên, 64 khách hàng đã trúng thưởng các sổ tiết kiệm trị giá từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Chương trình cũng đã trao 12 chuyến du lịch Hàn Quốc cho những khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi online cao nhất tại từng kỳ. Kỳ quay số Đặc biệt dự kiến diễn ra ngày 25/9 sẽ tìm chủ nhân của 25 giải thưởng bằng vàng, trong đó giải thưởng cao nhất trị giá 16 lượng vàng.

(Nguồn: HDBank)