Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vừa gây sốc khi công bố chương trình Tiết kiệm Siêu đặc quyền. Với giá trị sổ từ 2 tỷ đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong thời gian từ ngày 24/8 – 25/9/2026, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia vào các phiên quay số hàng tuần, mỗi tuần 01 căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ trị giá 10 tỷ đồng tại TP.HCM hoặc Hà Nội.

Đặc biệt, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng Giải Đặc biệt là biệt thự cao cấp trị giá 25 tỷ đồng khi tổng giá trị các sổ tiết kiệm thỏa mãn điều kiện trong tháng của khách hàng đạt mốc từ 5 tỷ đồng trở lên.

Trước đó, một số ngân hàng thực hiện quay số trúng thưởng xe ô tô tiền tỷ hoặc tặng vàng ký cho khách hàng gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xuất hiện một ngân hàng “chơi lớn” tặng cả căn hộ, biệt thự cao cấp cho người gửi tiền.

Với hệ sinh thái gần như trọn vẹn dành cho khách hàng có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, NCB cũng đang tận dụng lợi thế để thu hút khách hàng gửi tiết kiệm thông qua các ưu đãi như vé máy bay, voucher nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ dưỡng,…

Theo lãi suất huy động niêm yết tại NCB, lãi suất huy động cao nhất là 6,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 24 tháng. Tuy nhiên trên thực tế nhà băng này đang thuộc nhóm các ngân hàng trả lãi suất tiền gửi cao nhất, cùng với Ngân hàng số Cake, Vikki Bank, MBV, GPBank, PVcomBank,…

Hiện lãi suất tiết kiệm thực tế đang được các ngân hàng này trả cho kỳ hạn từ 6 tháng đều đang vượt trên 9%/năm.

Báo cáo thị trường trái phiếu – tiền tệ trong tuần 17-21/8 do Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố cho thấy thanh khoản trong hệ thống các ngân hàng đều đã được cải thiện khi lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn đều giảm.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm xuống 3,01% (-190 điểm cơ bản), 1 tuần xuống 3,74% (-131 điểm cơ bản). Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dài tăng lên, kỳ hạn 3 tháng tăng lên 7,56% (+61 điểm cơ bản), 6 tháng 8,44% (+139 điểm cơ bản).

Trong tuần, NHNN hút ròng 8.611 tỷ đồng trên thị trường mở. Diễn biến lãi suất liên ngân hàng cho thấy thanh khoản ngắn hạn của hệ thống tương đối dồi dào, trong khi nhu cầu vay vốn dài hạn tăng nhanh hơn khả năng cung ứng vốn cùng kỳ hạn.

Tuy nhiên, thanh khoản tại các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng tương đối thấp, do đó cần thêm thời gian để đánh giá liệu áp lực thanh khoản dài hạn có mang tính tạm thời hay phản ánh sự gia tăng bền vững của nhu cầu vốn trung – dài hạn.

Mặc dù vậy, mặt bằng lãi suất huy động online của một số ngân hàng trong mẫu theo dõi của BVSC tăng trở lại trong tuần vừa rồi. Tuy nhiên mức tăng chủ yếu tại các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi và khoản tiền gửi lớn, trong khi lãi suất tiền gửi tại quầy tương đối ổn định.

Điều này cho thấy áp lực huy động chưa lan rộng, mà chủ yếu tập trung vào nhu cầu thu hút nguồn vốn lớn của các ngân hàng. Tuy nhiên, với nhu cầu tín dụng nửa cuối năm vẫn cao (mục tiêu tăng trưởng 15%), cùng các chính sách tín dụng ưu đãi cho các dự án trọng điểm, BVSC cho rằng áp lực huy động và thanh khoản, nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.