10 ngày sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 101 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Tối 24/10, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, từ ngày 15 đến hết ngày 24/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 101 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 25 hài cốt có di vật kèm theo. Đây là kết quả của đợt kiếm thứ hai, triển khai sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10.

Lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 24/10. Ảnh: BTL

Riêng hôm nay, đội quy tập phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật. Các đơn vị đã xử lý hơn 620m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 24/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 832 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong đó, 799 hài cốt được quy tập riêng lẻ, 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể.

Gần 45.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và 'mệnh lệnh từ trái tim' trên bầu trời 4 chuyến bay thực hiện đưa gần 45.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần không nhỏ trong hành trình 500 ngày đêm thiêng liêng của Tổ quốc.

Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng Một tuần sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 69 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.