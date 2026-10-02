Bệnh viện Quốc tế Carmel vừa khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 30/9/2026 tại phường Bình Trưng, bổ sung thêm lựa chọn khám chữa bệnh đa chuyên khoa cho người dân khu vực phía đông TP.HCM và các địa bàn lân cận.

Sự phát triển nhanh của khu vực phía đông TP.HCM những năm gần đây kéo theo sự gia tăng dân cư, các khu đô thị mới, doanh nghiệp, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao. Cùng với nhu cầu về nhà ở, giáo dục và dịch vụ, khả năng tiếp cận các cơ sở y tế đa chuyên khoa và các dịch vụ chẩn đoán, điều trị theo chuyên ngành ngay trong khu vực cũng ngày càng được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Quốc tế Carmel khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 30/9/2026 tại số 190 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Bệnh viện Quốc tế Carmel. Ảnh: Carmel

Theo thông tin từ bệnh viện, Carmel được đầu tư trên tổng diện tích hơn 40.000 m², gồm không gian 10 tầng và có quy mô thiết kế 300 giường nội trú. Bệnh viện định hướng phát triển hơn 20 chuyên khoa, tổ chức các hoạt động khám ngoại trú, điều trị nội trú, cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và phẫu thuật.

Khách mời và Lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Carmel cắt băng trong lễ khai trương. Ảnh: Carmel

Theo định hướng phát triển, Carmel tập trung xây dựng một bệnh viện đa chuyên khoa có khả năng đáp ứng từ nhu cầu khám sức khỏe thường quy đến những bệnh lý cần phối hợp nhiều chuyên ngành.

Các lĩnh vực được chú trọng gồm tim mạch can thiệp, tiêu hóa, ung bướu, sản phụ khoa - nhi khoa và hồi sức cấp cứu. Với những trường hợp phức tạp, bệnh viện áp dụng mô hình hội chẩn đa chuyên khoa, tạo điều kiện để các bác sĩ đánh giá người bệnh dưới nhiều góc độ trước khi lựa chọn hướng điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh minh hoạ: Carmel

Công nghệ hỗ trợ chẩn đoán và điều trị

Một trong những hướng đầu tư của Carmel là hệ thống thiết bị phục vụ chẩn đoán hình ảnh, can thiệp và phẫu thuật.

Bệnh viện trang bị hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500, hệ thống MRI 3.0 Tesla MR 7700 và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA Azurion 7 C20 with FlexArm. Các thiết bị này hỗ trợ bác sĩ thu nhận dữ liệu hình ảnh, khảo sát tổn thương và thực hiện các thủ thuật can thiệp dưới hướng dẫn hình ảnh.

Hệ thống cắt lớp vi tính phổi Philips spectral CT 7500 tại Bệnh viện Quốc tế Carmel. Ảnh: Carmel

Bệnh viện cũng đầu tư phòng mổ Hybrid, tích hợp không gian phẫu thuật với hệ thống chẩn đoán hình ảnh, phục vụ việc phối hợp các kỹ thuật can thiệp và phẫu thuật theo chỉ định chuyên môn.

Theo đại diện Carmel, việc đầu tư công nghệ nhằm tạo thêm dữ liệu và công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng, đồng thời tăng khả năng phối hợp giữa các chuyên khoa.

Hướng đến chăm sóc liên tục

Bên cạnh điều trị bệnh, Carmel định hướng phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe gắn với phòng ngừa, theo dõi và quản lý sức khỏe dài hạn.

Nhóm người bệnh mà bệnh viện hướng tới trước hết là người dân và các gia đình đang sinh sống tại phía đông TP.HCM và khu vực lân cận; đồng thời phục vụ nhu cầu của đội ngũ chuyên gia, người làm việc tại các khu đô thị, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế tại TP.HCM.

Ths.BS Nguyễn Hữu Trâm Em - Tổng Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc. Ảnh: Carmel

Ths.BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel, cho biết bệnh viện mong muốn đóng góp thêm nguồn lực cho hệ thống y tế TP.HCM, đồng thời tạo thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo đại diện bệnh viện, “Nhân ái - Tận tâm” là triết lý hoạt động được định hướng xuyên suốt từ chuyên môn đến trải nghiệm chăm sóc người bệnh.

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Carmel đặt trọng tâm vào xây dựng đội ngũ chuyên môn, chuẩn hóa quy trình lâm sàng, an toàn người bệnh và từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng. Bệnh viện đồng thời hướng tới tiêu chuẩn JCI về chất lượng và an toàn y tế.

Sự xuất hiện của một cơ sở đa chuyên khoa mới tại phía đông TP.HCM vì vậy góp phần mở rộng lựa chọn tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe cho cộng đồng đang ngày càng phát triển tại khu vực này.

(Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Carmel)