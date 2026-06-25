Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có quy mô 1.000 giường bệnh và đầy đủ chuyên khoa tương đương cơ sở Hà Nội.

Không gian bên trong bệnh viện được thiết kế rộng rãi, hiện đại.

Ngày 26/6 tới đây, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động, giúp người dân địa phương và khu vực lân cận được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao.

Chiều 24/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã có buổi kiểm tra tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình, công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện vận hành tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, đón tiếp đại biểu, bố trí khu vực làm việc, biển chỉ dẫn để bảo đảm lễ khai trương và đưa bệnh viện vào hoạt động diễn ra trang trọng, khoa học và thuận lợi.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, hiện nay khối lượng công việc còn lại không nhiều. Đối với các hạng mục xây dựng còn lại, Ban Quản lý dự án, nhà thầu và bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, phát sinh trong quá trình hoàn thiện công trình. Về công tác chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai cần chủ động xây dựng phương án bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh ngay từ những ngày đầu vận hành.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện một số hạng mục còn lại để sẵn sàng vận hành vào ngày 26/6.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là một trong những cơ sở y tế hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang, hiện đại. Các phòng mổ, khu hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Trong ảnh là phòng hồi tỉnh mổ hữu trùng, Khoa Gây mê hồi sức.

Phòng điều trị nội trú được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị người bệnh.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ, kết nối với cơ sở Hà Nội, cho phép triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT) 512 dãy được lắp đặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện được trang bị nhiều máy móc đời mới để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Từ ngày 24/6 đến 10/7, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phối hợp Sở Y tế Ninh Bình triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 người dân thuộc diện chính sách, người có công và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngay trong ngày đầu triển khai (24/6), hàng trăm đối tượng chính sách đã được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Ông Ngô Văn Hùng (sinh năm 1967, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi thuộc đối tượng gia đình chính sách nên biết tin Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tổ chức khám bệnh miễn phí, tôi đã nhờ người nhà chở đến. Trước đây, mỗi lần đi kiểm tra, tôi phải lên Hà Nội và chờ đợi rất mệt, do bệnh nhân quá đông. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng khai trương, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Đến khám, tôi được các nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, chu đáo".

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, để đảm bảo chất lượng khi vận hành, đơn vị điều động gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm về làm việc thường xuyên tại cơ sở 2. Hiện mỗi ngày, hơn 300 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ của bệnh viện túc trực tại cơ sở 2 để sẵn sàng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Cùng với nhân lực, tất cả các hóa chất, vật tư và các thiết bị liên quan đã được vận chuyển đến cơ sở 2, sẵn sàng cho hoạt động chuyên môn.