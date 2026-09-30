Mô hình áp dụng cho trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố, có đầy đủ giấy chứng sinh cùng thông tin thống nhất theo quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Các trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù cần xác minh riêng sẽ không thuộc phạm vi thí điểm này.

Thí điểm thực hiện khai sinh cho trẻ ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: BVCC

Việc hỗ trợ do Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đảm nhiệm tại điểm hỗ trợ đặt ở bệnh viện. Người dân sẽ đăng nhập tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Theo quy trình phối hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chịu trách nhiệm cấp và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử chính xác. Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đúng quy trình. UBND cấp xã thực hiện giải quyết và trả kết quả, tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp lại các thông tin, giấy tờ đã khai thác được trên hệ thống.

Thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì triển khai, bố trí nhân sự, thiết bị đảm bảo an toàn thông tin. Sở Y tế cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bố trí khu vực phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh chuyên môn.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026.