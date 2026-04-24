Lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội ngày 22/4. Ảnh: Khương Trung

Trong chương trình làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Song Miryung đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch động vật.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trong giai đoạn đầu, mỗi nước sẽ có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Ông kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà để mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Miryung đánh giá kết quả lần này là thành quả của quá trình phối hợp chuyên môn và đàm phán kéo dài giữa cơ quan chức năng hai nước. Theo bà, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm dịch động vật nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác trong thời gian tới.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, nhận định việc thị trường Hàn Quốc dành cơ hội cho sản phẩm thịt gà chế biến của Việt Nam mang ý nghĩa tích cực đối với toàn ngành. Theo ông, đây là kết quả của quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời phản ánh sự cải thiện về năng lực sản xuất, chế biến và đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Khương Trung

Đại diện C.P. Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đặc biệt là các cơ quan chuyên môn như Cục Chăn nuôi và Thú y, đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và đáp ứng các điều kiện liên quan đến kiểm dịch, an toàn thực phẩm từ phía Hàn Quốc. Ông Pawalit Ua-Amornwanit cho rằng việc sản phẩm thịt gà chế biến của Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Hàn Quốc sẽ góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Là doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực chăn nuôi và thực phẩm, C.P. Việt Nam hiện vận hành tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, được phát triển theo chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, bao gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến. Mô hình này giúp doanh nghiệp tăng khả năng kiểm soát đồng bộ từ đầu vào đến đầu ra, từ đó nâng hiệu quả truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Từ nền tảng sản xuất tích hợp đó, CPV Food Bình Phước đã tham gia cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho một số thị trường như Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Nga và Mông Cổ. Kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu từ các thị trường quốc tế được xem là lợi thế quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực sản xuất, chế biến và thích ứng với các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng cao.

Toàn cảnh Nhà máy CPV Food Bình Phước. Ảnh: C.P. Việt Nam

Theo ông Pawalit Ua-Amornwanit, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện cần thiết để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển theo hướng bền vững hơn.

Việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng năng lực cạnh tranh. Trong dài hạn, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu.

Trung Nghĩa