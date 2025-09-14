Chị Nguyễn Thị Ngọc Quý (P. Thủ Dầu Một, TP.HCM) trúng giải Nhì - 1 xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe.

Chị Đỗ Minh Hà (Gò Vấp, TP.HCM) trúng giải Tư - 1 xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp.

Chương trình tri ân khách hàng của Yến sào Khánh Hòa diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/6/2025. Đến nay đã có hàng triệu khách hàng trúng các giải thưởng cao của chương trình như xe ô tô Kia NewSonet, xe máy Honda SH mode, Honda Vision, tivi Sony 4K 65 inch, Ipad air, Iphone 16 cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Theo đại diện thương hiệu, chương trình không chỉ là lời cảm ơn chân thành gửi đến người tiêu dùng đã đồng hành cùng Yến sào Khánh Hòa, mà còn mang ý nghĩa lan tỏa giá trị sức khỏe, khích lệ niềm tin và gắn kết cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của công ty trong việc không ngừng đổi mới, giữ vững phương châm “Niềm tự hào thương hiệu quốc gia”, “Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định: “Chúng tôi luôn coi trọng tính minh bạch và công bằng trong mọi khâu của chương trình. Mỗi giải thưởng đến tay khách hàng đều là minh chứng rõ ràng cho cam kết của công ty. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và yêu mến từ quý khách hàng trên cả nước.”

Hiện Công ty Yến sào Khánh Hòa đã quyết định gia hạn chương trình tri ân với hạn quét mã đến 17h ngày 10/11/2025. Khách hàng trên cả nước có thể tham gia chương trình bằng cách mua sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest - Sanvinest, quét mã QR dưới nắp lọ, khoen lon hoặc thẻ rời trong hộp/lốc sản phẩm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình truy cập website www.yensaokhanhhoa.com.vn hoặc gọi hotline 0258.3818222.

Bích Trâm