Lời tòa soạn: Từ một chi bộ nhỏ ra đời bên dòng sông Giăng năm 1931, tổ chức Đảng ở miền tây Nghệ An đã trải qua hành trình 95 năm bám bản, bám dân, gieo niềm tin giữa đại ngàn. Đó cũng là quãng thời gian tạo nên sức sống bền bỉ của tổ chức Đảng giữa miền tây xứ Nghệ. Loạt bài "95 năm vùng miền tây Nghệ An có Đảng: Triệu ý chí, một niềm tin" không chỉ nhìn lại hành trình lịch sử của tổ chức Đảng nơi miền biên viễn, mà còn khắc họa khát vọng phát triển đang lớn dần trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hôm nay.

Cuộc sống mới đang đến với đồng bào các DTTS miền tây Nghệ An. Trong ảnh: Người Mông bản Huồi Giảng 3 xã Mường Xén tỉnh Nghệ An hồ hởi tham gia đi bầu cử . Ảnh: Thanh Hải

Niềm tin thành sức mạnh lòng dân

Những người già ở Môn Sơn, Na Ngoi, Mường Lống hay Nhôn Mai hôm nay vẫn nhớ rất rõ, những năm tháng “theo Đảng làm cách mạng”.

Họ nhớ thời người dân miền núi thiếu cái chữ, thiếu cái ăn, cái mặc, bệnh tật chỉ biết cúng ma rừng. Họ nhớ những ngày cán bộ phải đi bộ hàng tuần xuyên rừng để vào bản vận động dân bỏ thuốc phiện, không theo phỉ, không vượt biên trái phép.

Từ trong muôn vàn gian khó ấy, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) dần hiểu ra những việc nên làm và những việc cần tránh, ấy là khi họ tin theo Đảng, thấy được niềm tin mình đang đặt đúng chỗ.

Ông Và Nhìa Hờ (SN 1933) có 63 năm tuổi Đảng ở bản Mường Lống 2, xã Mường Lống chậm rãi nhắc lại những năm tháng “theo Đảng làm cách mạng”, từ cái thời còn khó khăn và đói nghèo đến cùng cực. “Ngày trước dân mình khổ lắm. Không có cái chữ, đau ốm chỉ biết cúng ma rừng. Người dân sợ phỉ, sợ đói. Đảng về mới nói cho dân biết mình cũng có quyền sống, quyền làm chủ đất nước. Vì thế mà dân tin theo", ông Hờ kể.

Ông Và Nhìa Hờ - 63 năm tuổi Đảng ở bản Mường Lống 2, xã Mường Lống: "Đảng về mới nói cho dân biết mình cũng có quyền sống, quyền làm chủ đất nước. Vì thế mà dân tin theo" - Ảnh: Thanh Hải

Ký ức của người đàn ông dân tộc Mông ấy, cũng là ký ức chung của nhiều thế hệ đồng bào miền tây xứ Nghệ. Và niềm tin ấy lớn dần theo từng giai đoạn lịch sử.

Từ những thế hệ đảng viên lão thành, đến câu chuyện về nhiều gia đình có 2-3 thế hệ, thậm chí cả những dòng họ lớn… đi theo Đảng, đã khẳng định một điều: đi theo Đảng thì dân mình sẽ hết khổ.

Gần một thế kỷ qua, niềm tin ấy lan dần từ bản này sang bản khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, để rồi trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng các dân tộc nơi miền biên viễn. Bởi nơi đây có nhiều DTTS cùng sinh sống, địa hình chia cắt, phong tục tập quán khác nhau. Nếu không có niềm tin chung và mục tiêu chung, rất khó để tạo nên sự đồng thuận.

Thực tế cho thấy, mỗi khi có chủ trương đúng, người dân đã sẵn sàng chung sức, đồng lòng, quyết tâm để thực hiện. Sâu xa hơn, đó là thành quả của một hành trình gần một thế kỷ Đảng bám dân, hiểu dân và đồng hành cùng dân nơi miền biên viễn.

Lãnh đạo xã Lượng Minh trao đổi với hộ bà Moong Thị May ở bản Cà Moong trước khi thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở - Ảnh: Thanh Hải

Trong cuộc chiến chống ma túy, nhiều già làng, trưởng bản tự nguyện đứng ra cam kết giữ bản làng bình yên. Trong xây dựng nông thôn mới, người dân hiến đất mở đường, góp công xây dựng hạ tầng.

Trong phong trào xóa nhà tạm, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân đã góp ngày công, chở vật liệu vào tận bản sâu giúp dân dựng nhà.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh bộc bạch, điều đáng quý nhất ở đồng bào vùng cao, là khi đã tin thì rất đồng lòng.

“Có những hộ dân còn nghèo nhưng vẫn sẵn sàng góp công làm đường, giúp dựng nhà cho hộ khó khăn hơn mình. Người dân thấy được ý nghĩa của chủ trương thì họ sẽ tự nguyện làm”, ông Hòa nói.

Ở miền tây Nghệ An, niềm tin vào Đảng không hình thành từ những khẩu hiệu lớn. Nó được tích tụ qua từng giai đoạn lịch sử. Từ ngày người dân có cái chữ, có ruộng nương ổn định; từ khi những bản làng không còn cây thuốc phiện, không còn phỉ; từ lúc trẻ em được đến trường, người nghèo có nhà ở, đường ô tô vào tận bản.

Với đồng bào vùng cao, niềm tin không phải khái niệm trừu tượng. Niềm tin được đo bằng sự đổi thay của cuộc sống.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, hợp phần cầu Chà Là nằm trong dự án mở đường vào các xã vùng lòng hồ Bản Vẽ đang gấp rút hoàn thành. Ảnh: Hồ Phương

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Miền tây Nghệ An hôm nay dẫu còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung. Hạ tầng nhiều nơi chưa đồng bộ. Thiên tai, sạt lở, thiếu đất sản xuất, nguy cơ tái nghèo vẫn còn hiện hữu. Nhưng so với trước đây, cuộc sống của đồng bào đã có rất nhiều khởi sắc.

Từ những nghị quyết lớn của Trung ương, của tỉnh, nhiều chính sách đang tiếp tục được ưu tiên cho khu vực này. Gần đây, những chương trình MTQG như Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, đã dành hàng tỷ đồng để vùng miền núi phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ sinh kế, bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế vùng cao.

Tư duy phát triển miền tây Nghệ An trong các cấp chính quyền, tổ chức và nhân dân cũng đang thay đổi. Không còn chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà hướng tới tạo sinh kế lâu dài cho người dân; không chỉ làm đường, dựng nhà, mà còn giữ rừng, giữ văn hóa, giữ cộng đồng bản làng.

Quan trọng hơn, tư duy phát triển hiện nay, không còn là “cho cái gì”, mà là giúp người dân có điều kiện để tự vươn lên. Đó là trao sinh kế thay vì hỗ trợ ngắn hạn; đào tạo nghề thay vì chỉ cứu trợ; khơi dậy khát vọng thoát nghèo, khát vọng làm chủ cuộc sống trong chính mỗi người dân.

Ông Hoa Phò Ngành - người có uy tín bản Xốp Lau (ở giữa), xã Mường Típ: "Đảng còn được dân tin thì còn sức mạnh" - Ảnh: Thanh Hải

Ông Hoa Phò Ngành, bản Xốp Lau, xã Mường Ải nói với chúng tôi: Ngày trước theo Đảng để đánh giặc cứu nước. Bây giờ theo Đảng là để xây dựng quê hương, giữ cho bản làng yên ổn, con cháu có tương lai. Đảng còn được dân tin thì còn sức mạnh.

Có lẽ, điều quý giá nhất mà Đảng để lại nơi đây, không chỉ là những công trình, những con số hay những nghị quyết. Mà là niềm tin của nhân dân. Nếu trước đây, niềm tin giúp đồng bào đứng lên giành tự do, thì hôm nay, niềm tin ấy tiếp tục trở thành động lực để xây dựng cuộc sống mới.