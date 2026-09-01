Những câu chuyện bi hài xoay quanh sự chỉ dẫn của "Giáo sư Google" vẫn thường đề cập và nhắc lại trên nhiều kênh truyền thông. Nhiều tình huống đi nhầm phổ biến như đi đường cụt, đường xấu, đường vòng, thậm chí là lao xuống sông, nhưng "đáng sợ" nhất vẫn là chuyện bị dẫn đi vào khu vực tâm linh như nghĩa trang. Một tình huống từng gây sốt cộng đồng mạng ở Indonesia là vụ xe buýt đi lạc theo Googe Maps vào nghĩa trang ở Dusun Klowoh, làng Kwadungan, huyện Kalikajar, Wonosobo, tỉnh Trung Java.

Theo Kompas và DetikJateng, sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 28/12/2024. Chiếc xe buýt cỡ trung mang biển số AA 7102 QE, do tài xế Mahes Mahardika, 29 tuổi, quê Tegal điều khiển, đang chở 30 người từ Brebes tới khu vực chân núi Sumbing.

Chiếc xe đi lạc vì tin theo chỉ dẫn của Google Maps

Điểm đến của đoàn là một điểm tập kết để leo núi Sumbing theo hướng Nepal Van Java, khu vực Kaliangkrik, Magelang. Đây là một điểm du lịch miền núi nổi tiếng của Trung Java. Chuyến đi diễn ra vào ban đêm. Để tìm đường tới điểm tập kết, tài xế sử dụng Google Maps và di chuyển theo tuyến đường mà ứng dụng chỉ dẫn.

Rắc rối bắt đầu khi tuyến đường chiếc xe đang đi ngày càng thu hẹp. Google Maps dẫn chiếc xe buýt rời đường lớn, đi vào một con đường nhỏ dẫn ra khu vực đồng ruộng ở Dusun Klowoh, làng Kwadungan và cuối cùng tất cả phát hiện, nó ngay khu vực một nghĩa trang. Lúc này, sự cố phát sinh, xe buýt bị mắc kẹt ở con đường hẹp, tài xế không thể tiếp tục di chuyển hoặc quay đầu. Thời điểm này là 4h sáng.

Hình ảnh và một đoạn video ngắn về sự việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Indonesia. Tài khoản @kejadiantemanggung cho biết: "Đã xảy ra một sự cố, tài xế xe buýt chở những người đi leo núi muốn chinh phục đỉnh Sumbing bị nhầm khi sử dụng bản đồ, họ nhận ra rằng, họ đang ở giữa một nghĩa trang. May mắn là, xe buýt và nhóm người đều an toàn". Bài đăng nhận được hơn 4.000 lượt bình luận từ cư dân mạng.

Xem video:

Theo thông tin được biết, các sự cố liên quan đến việc ô tô và xe buýt bị lạc đường trên tuyến đường này khá thường xuyên. Nhiều du khách đã bị lạc và đi nhầm đường sau khi sử dụng chỉ dẫn của Google Maps trong tháng vừa qua. Được biết, chiếc xe buýt chở nhóm leo núi đã quay trở lại trại căn cứ của họ ở Magelang.

Lực lượng cảnh sát, quân đội địa phương và người dân phối hợp xử lý sự cố. Toàn bộ 30 hành khách được chuyển sang các phương tiện của người dân địa phương và tiếp tục tới Nepal Kaliangkrik ở Magelang theo hành trình. Còn chiếc xe buýt phải ở lại chờ cứu hộ. Do xe buýt không đủ khoảng trống để tự xoay trở, một xe kéo được huy động tới hiện trường hỗ trợ.

AKP Aris Kristiyanto, Trưởng đồn Cảnh sát Kalikajar xác nhận, chiếc xe đi theo Google Maps để tới điểm tập kết leo núi Sumbing qua Nepal Van Java, Magelang. Tuy nhiên, tuyến đường mà tài xế lựa chọn lại dẫn tới một con đường nhỏ ở Dusun Klowoh. Đây là con đường rất hẹp giữa vùng đồng ruộng nên xe bị mắc kẹt.

Phải tới khoảng 11h30, tức khoảng 7 tiếng rưỡi sau khi mắc kẹt, chiếc xe buýt mới được giải cứu thành công. Sau đó, tài xế chiếc xe được hướng dẫn đi theo đường chính qua Kertek - Temanggung - Magelang để tới điểm tập kết của đoàn.

Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào Google Maps

Từ sự việc trên, ông Sony Susmana, chuyên gia của Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), cho rằng tài xế không nên phụ thuộc hoàn toàn vào các ứng dụng bản đồ số.

Theo chuyên gia này, ngay cả khi đang đi theo chỉ dẫn của ứng dụng, tài xế vẫn cần quan sát thực tế. Nếu nhận thấy tuyến đường có dấu hiệu bất thường hoặc không phù hợp với phương tiện, cần dừng lại kiểm tra thay vì tiếp tục đi chỉ vì ứng dụng yêu cầu.

Ông cũng khuyến cáo tài xế nên chuẩn bị lộ trình trước chuyến đi, xác định tuyến chính và các phương án thay thế. Việc sử dụng ứng dụng bản đồ chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ.

Đặc biệt với xe buýt hoặc các phương tiện kích thước lớn, tài xế còn phải tính tới khả năng lưu thông thực tế của tuyến đường. Một con đường xuất hiện trên bản đồ và ô tô nhỏ có thể đi qua không đồng nghĩa xe buýt cũng có thể di chuyển hoặc quay đầu an toàn.

Theo Kompas, DetikJateng

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