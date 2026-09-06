Chia sẻ với VietNamNet, anh Trần Truyền (TPHCM) cho biết: “Nhân đọc câu chuyện của một gia đình bị lạc sâu trong nghĩa trang Đà Lạt giữa đêm tối, tôi mới nhớ đến một tình huống tương tự cũng ‘lạnh sống lưng’ cách đây đúng 1 tháng khi đi qua Quảng Trị”.

Tình huống xảy ra vào đêm 3/8, trong chuyến xuyên Việt kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 của anh cùng ba người con, cháu, trong đó người lớn nhất 23 tuổi.

Theo lời anh Truyền kể, ngày 25/7, bốn cậu cháu khởi hành từ TPHCM ra Ninh Bình trên chiếc sedan 5 chỗ VinFast Lux A 2.0. Trên hành trình ra Bắc, cả nhóm đã nghỉ tại Đông Hà (Quảng Trị) và đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Chiều 3/8, cả nhóm trở lại phía Nam, xuất phát từ Ninh Bình, dự định chạy cao tốc thẳng vào Huế nghỉ đêm, hôm sau tới Đà Nẵng. Tối muộn, khi đến địa bàn Quảng Trị, anh Truyền quyết định ghé vào Đông Hà tìm quán ăn. Người cháu ngồi ghế phụ mở Google Maps để tìm đường. Theo chỉ dẫn của ứng dụng, 21h50, chiếc xe rời cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại nút giao Quốc lộ 9A, theo đường dẫn hướng về trung tâm thành phố. Khi đến giao lộ, anh Truyền rẽ vào tuyến đường tránh Đông Hà.

“Hôm đi ra Bắc, chúng tôi cũng từ cao tốc xuống đường dẫn, tới giao lộ, CSGT không cho đi thẳng, chỉ cho rẽ phải vào đường tránh. Tôi đã đi đường tránh tới đường Hùng Vương ăn tối, uống cà phê rồi ngủ lại ở Đông Hà nên nghĩ mình cũng đã quen đường”, anh kể.

Bốn cậu cháu anh Trần Truyền (TPHCM) đi lạc theo Google Maps vào con đường hai bên chi chít mộ ở Quảng Trị. Ảnh mang tính minh họa và được dựng bởi AI.

Tuy nhiên, theo chỉ dẫn của Google Maps, ít phút sau, anh Truyền lái xe rẽ vào một con đường nhỏ, vắng vẻ và càng đi, càng thấy có điều gì bất thường.

“Đang tìm đường vào trung tâm mà đường trước mặt lại tối thui, không có lấy một bóng đèn, tôi cũng thấy lạ. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm, tôi tự trấn an chắc Google Maps tính toán đường ngắn cho mình nên vẫn tiếp tục lái đi”, anh Truyền nhớ lại.

Đi thêm một đoạn, ánh đèn pha bất ngờ chiếu vào một đàn bò khá lớn đang nằm giữa đường. Anh Truyền phải giảm tốc, từ từ đánh lái lách qua. Sau khi vượt qua đàn bò, hai bên đường, những khối hình thù mờ ảo bắt đầu hiện rõ, anh Truyền nhanh chóng nhận ra đó là những ngôi mộ.

“Chắc là nghĩa trang gia tộc thôi, tôi nghĩ bụng rồi vặn tắt nhạc. Nhưng càng đi, con đường càng kéo dài hun hút, không một bóng nhà dân, xe cách âm tốt nên không nghe một tiếng côn trùng. Hai bên đường, chi chít những ngôi mộ nối đuôi nhau ngút ngàn. Một cây số... ba cây số... không biết bao lâu, chắc cũng tầm 7- 8 cây số toàn là mộ và mộ”, anh Truyền nhớ lại.

“Lúc này cảm giác không gian hoàn toàn biến mất, chúng tôi đi theo con đường nhỏ duy nhất trước mặt, quên luôn Google Maps. Không khí trong xe đặc quánh lại. Hai cậu cháu ngồi phía trên nhìn nhau, không ai bảo ai, trống ngực đập, mồ hôi túa ra. Phía sau, hai đứa nhỏ vẫn gục đầu ngủ say sưa, hoàn toàn vô cảm trước cái không gian lạnh lẽo bên ngoài”, anh Truyền chia sẻ.

Anh cho biết: “Lúc lâu sau, xe bất ngờ trở lại đúng điểm kết thúc giao với đường tránh, trả ngược chúng tôi về hướng Bắc đi ra đường lớn với luồng xe cộ đông đúc. Lúc này, cả nhóm mới giật mình hoàn hồn”.

Theo trí nhớ của tài xế, xe chạy qua khu vực này không dưới 10 phút, với tốc độ khoảng 50km/h và có lúc gần 60km/h. Anh ước tính quãng đường đi qua vùng mồ mả vào khoảng 7-8km. Sau đó, anh cài lại điểm đến, chạy vào trung tâm Đông Hà ăn nhẹ rồi tìm chỗ nghỉ qua đêm.

Sau chuyến đi, anh Truyền xem lại bản đồ và phát hiện chiếc xe đã chạy một vòng quanh một vùng nghĩa địa rộng lớn mênh mông ở khu vực ngoại vi Đông Hà. Tuy nhiên, anh không biết chính xác tên con đường đã đi qua cũng như tên khu nghĩa trang.

“Kinh nghiệm lái xe của tôi đã có hơn 20 năm, trải qua biết bao cung đường ban ngày lẫn đêm khuya, từng đối mặt với sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn vài mét, từng ôm vô lăng qua những khúc cua tay áo vực sâu thăm thẳm… Thậm chí, tôi cũng từng đi lạc vào nghĩa trang không ít lần. Tuy nhiên, nhớ lại đêm lái xe đi lạc theo Google Maps ở Quảng Trị, tôi vẫn thấy rất lạ và lạnh sống lưng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một khu nghĩa trang lớn như vậy”, anh Truyền nói.

“Nguyên cớ nào mà Google Maps lại chọn cái giờ khắc âm u ấy để dẫn xe vào con đường toàn mồ mả suốt gần 8 cây số? Là lỗi thuật toán của AI hay do người dùng nhìn sai đường?”, anh băn khoăn.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, khu vực Đông Hà và vùng lân cận vốn có khá nhiều nghĩa trang, nghĩa địa nằm xen kẽ các khu dân cư và đồi rừng. Theo Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt trước đây, riêng địa bàn Đông Hà có 19 khu vực nghĩa trang thuộc diện chỉnh trang, với tổng diện tích khoảng 194ha. Một số khu nghĩa trang có quy mô khá lớn như Nghĩa trang nhân dân Cam Hiếu có diện tích hơn 21ha. Ảnh vệ tinh khu vực ngoại vi Đông Hà cũng cho thấy nhiều khu mộ nằm dọc các tuyến đường địa phương.

Câu chuyện của anh Trần Truyền được chia sẻ trên diễn đàn OTO+ và nhận được hàng trăm lượt bình luận “đồng cảm”. Không ít người cũng kể lại trải nghiệm tương tự khi quá tin vào Google Maps.

Theo nhiều ý kiến của người dùng xe, rất có thể người cháu ngồi ghế phụ đã nhập một điểm đến quá chung chung, chẳng hạn chỉ tìm “Đông Hà”, thay vì chọn một địa chỉ cụ thể trong trung tâm thành phố.

Theo kinh nghiệm chung, khi đi xuyên Việt hoặc tới địa phương xa lạ, tài xế nên chọn một địa chỉ cụ thể như khách sạn, trung tâm thương mại, nhà hàng... làm điểm đến thay vì chỉ nhập tên tỉnh, thành phố. Google Maps sẽ thay đổi tuyến đường nếu tài xế đi nhầm hướng. Khi tài xế bỏ qua hoặc đi quá một ngã rẽ, ứng dụng có thể tính toán lại lộ trình dựa trên vị trí mới và điều đó lý giải vì sao, xe lại bị đi một đường vòng rồi trở về đúng điểm ban đầu.

Nhiều tài xế khuyến cáo, khi đi vào những cung đường lạ, đường rừng hoặc khu vực xa trung tâm, nên tranh thủ lúc tín hiệu di động ổn định để kiểm tra trước toàn bộ tuyến đường, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào hướng dẫn từng ngã rẽ trong quá trình di chuyển.

Bạn đã từng có những trải nghiệm lái xe khó quên như vậy? Hay chia sẻ bài viết, hình ảnh về email: otoxemay@vietnamet.vn. Nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!