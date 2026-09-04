Nửa đêm bị Google Maps dẫn đi xuyên nghĩa trang

Sau khi VietNamNet đăng tải câu chuyện gia đình anh Nguyễn Đức Tuấn (trú tại TPHCM) đi theo Google Maps rồi lạc sâu vào Nghĩa trang Trại Hầm ở Đà Lạt giữa đêm tối, nhiều độc giả và người dùng mạng xã hội cho biết họ cũng từng gặp cảnh ngộ tương tự, đặc biệt là trải nghiệm lái xe đủ “combo” đêm tối - sương mù- đường cụt.

Anh Dũng Xuân (TPHCM) nhớ lại lần dùng Google Maps tìm đường tới Lạc Tiên Giới Đà Lạt. Đi theo chỉ dẫn, anh chạy thẳng vào một nghĩa trang rồi tiếp tục cho đến khi phía trước không còn đường.

May mắn lúc ấy, anh gặp một số người dân đang đào huyệt trong nghĩa trang nên dừng lại hỏi. Họ chỉ anh quay trở ra đường, rẽ vào một con hẻm gần đó là tới điểm cần tìm.

“Lần nhớ đời luôn”, anh Dũng chia sẻ.

Đi theo Google Maps, nhiều tài xế chia sẻ từng bị đi lạc vào nghĩa trang. Ảnh mang tính minh họa được dựng bởi AI.

Một tài khoản khác tên Dương Lộc cũng kể từng đi săn mây ở Đà Lạt lúc 5h sáng và nổi gai ốc khi được Google Maps dẫn vào nghĩa trang. Người này gọi đó là một “kỷ niệm khó quên”.

Còn anh Đoàn Trung Tình (Hà Nội) cho biết, cách đây khoảng hai tuần, trong chuyến đi buổi tối từ A Lưới (Thừa Thiên Huế) về Đông Hà (Quảng Trị), Google Maps cũng chỉ anh theo một con đường nhỏ xuyên qua khu nghĩa trang, gần một bệnh viện. Khung cảnh càng đặc biệt khi “các ngôi mộ có điện thắp sáng, còn đường thì tối om”.

Đây chưa phải lần duy nhất gia đình anh Tình gặp tình huống “không mong đợi” này.

Trong một chuyến nghỉ tại Xuân Thành (Hà Tĩnh), gia đình anh đi ăn tối rồi trở về khách sạn Mường Thanh. Do những người đàn ông trong đoàn đã uống rượu bia, một phụ nữ cầm lái và sử dụng Google Maps để tìm đường.

Ứng dụng dẫn chiếc xe đi vào giữa một nghĩa trang và cuối cùng, bị chặn lại bởi một bức tường của một sân golf.

Không còn đường đi tiếp, không gian lại chật hẹp, chiếc xe cuối cùng phải lùi ngược để thoát ra. “Chị em đều rất sợ, còn mình cũng chột dạ với cách chỉ đường như vậy”, anh Tình nhớ lại.

Một câu chuyện nhớ đời khác được anh Ngô Sơn kể lại từ khoảng 10 năm trước, trong chuyến xuyên Việt. Nửa đêm chạy trên đường Trường Sơn, Google Maps dẫn xe đi qua một nghĩa trang Thanh niên xung phong nằm giữa rừng.

Anh Sơn vẫn nhớ khung cảnh “bia mộ trập trùng trắng dưới ánh đèn xe, trong đêm đen giữa rừng hoang vu”.

Hai tiếng đi lạc trong rừng, đường tắt hóa đường cụt

Nghĩa trang không phải nơi duy nhất khiến Google Maps đưa vào tuyến đường chỉ dẫn cho các tài xế Việt.

Chị Lê Chinh (Hà Nội) kể từng ở một khách sạn tại Đà Lạt ở đèo Mimosa và sử dụng Google Maps để tìm đường đi ăn buffet rau. Thay vì một hành trình bình thường, bản đồ đưa nhóm của chị vào những cung đường đèo núi rồi tiến sâu về phía rừng.

“Càng đi càng vắng hoe, không một bóng người”, chị nhớ lại.

Đi mãi, cả nhóm mới nhìn thấy một người nước ngoài đang làm việc ven đường. Chị Chinh đề nghị dừng xe để hỏi và được người này chỉ quay trở lại theo hướng cáp treo. Khi đến con đường quen, cả nhóm mới nhận ra đã lạc mất khoảng 2 giờ đi lòng vòng trong rừng.

Ở một tình huống khác “hãi hùng” hơn, anh Nguyễn Chi Hoài Nhơn kể, tháng 11/2015, khi đi xe máy một mình ở khu vực Tà Tổng, Lai Châu, anh cũng tin theo Google Maps rồi bị lạc trong rừng. Không tìm được đường ra, anh phải ở lại một mình suốt đêm giữa rừng vắng, trong thời tiết mà anh nhớ lại chỉ khoảng 14 độ C.

Sau trải nghiệm đó, anh Nhơn vẫn sử dụng Google Maps nhưng xác định đây chỉ là một nguồn thông tin để tham khảo thêm.

Google Maps có thể dẫn nhầm vào các tuyến đường liên thôn, đi qua các cánh đồng. Ảnh: Phạm Huyền

Anh Phúc Trạch cũng kể trên hành trình từ Đồng Xoài về Biên Hòa (Đồng Nai), anh và nhiều người từng được Google Maps chỉ dẫn đi xuyên rừng Mã Đà. Theo lời anh, quãng đường xuyên rừng có thể lên tới khoảng 30km (trong khi thực tế, trục đường chính tài xế cần đi là vòng về phía Tây Nam qua Bình Dương theo quốc lộ - PV).

Đáng nhớ không kém là trường hợp của anh Ngô Hồng Minh (Cần Thơ). Chia sẻ trên diễn đàn Otosaigon, anh kể năm ngoái, trong hành trình từ Tà Năng, Đức Trọng (Lâm Đồng), anh nhìn thấy trên Google Maps một tuyến đường tắt, có thể rút ngắn khoảng 30km nên quyết định đi theo.

Chạy được chừng 15km, con đường mỗi lúc một nhỏ. Cuối cùng, trước mặt anh chỉ còn... một ngọn núi.

Anh Minh dừng lại hỏi người dân và được trả lời rằng không có đường nào thông qua đó, “kể cả xe máy, chỉ có bay qua thôi”. Anh buộc phải quay đầu, khiến hành trình thay vì ngắn hơn lại phát sinh thêm hàng chục km.

Google Maps sai hay tài xế không biết cách sử dụng bản đồ số?

Sau câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Đức Tuấn, trên các diễn đàn cũng xuất hiện tranh luận về nguyên nhân chiếc xe được dẫn vào nghĩa trang, đường rừng núi, đường cụt.

Một số thành viên diễn đàn Otosaigon thử tìm lại tuyến đường đi từ Bếp Đà Lạt đến khách sạn ở Tuyền Lâm và cho biết khi chọn chế độ xe máy, Google Maps xuất hiện tuyến ngắn khoảng 13km đi qua khu vực nghĩa trang; trong khi chọn chế độ ô tô, ứng dụng gợi ý đi theo đường lớn. Nhiều người cho rằng, có khả năng, tài xế chọn sai chế độ phương tiện nên đã dẫn tới chuyến đi lạc hú hồn như vậy.

Anh Vũ Trần Huy cho rằng người lái cũng không nên bỏ qua hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn trên đường để chỉ “cắm đầu” chạy xe theo con đường màu xanh trên bản đồ ở điện thoại. Nhiều ý kiến cho rằng, tại các khu vực địa hình phức tạp, có nhiều đồi núi, cao độ khác nhau như Đà Lạt, Lâm Đồng..., tính chính xác của ứng dụng chỉ đường sẽ bị ảnh hưởng.

Gửi tới VietNamNet, độc giả Nguyễn Quyết Thắng nêu khuyến cáo: Google Maps luôn ưu tiên tính toán tuyến đường ngắn nhất hoặc nhanh nhất về mặt lý thuyết. Thuật toán đôi khi không phân biệt được đó là đường mòn dân sinh, đường đất sình lầy, đường cụt, đường dành riêng cho người đi bộ hay đường qua khu vực nghĩa trang, dẫn đến việc đưa ô tô hoặc xe máy vào những cung đường hiểm trở.

Do đó, nếu cài đặt sai phương tiện di chuyển, để nhầm chế độ “Đi bộ” (Walking) hoặc “Đi xe đạp”..., Google Maps có thể dẫn vào các con hẻm siêu nhỏ, đường bậc thang hoặc đường cấm ô tô.

Vì vậy, ở các địa điểm lạ, tài xế cần kiểm tra lộ trình tổng quan trước khi đi, không nên chỉ bấm nút “Start” và đi ngay mà không phóng to bản đồ để kiểm tra xem đoạn đường sắp tới đi qua khu vực nào, có hợp lý hay không.

Để không bị lạc khi dùng Google Maps, tốt nhất nên sử dụng Google Earth tra trước rồi hãy lái xe đi. Giải pháp có phần thủ công nhưng khá hữu ích là tài xế có thể ghi chú ra một tờ giấy hoặc phần "note" trên điện thoại tên các chỗ rẽ, chỗ thoát để làm chủ cung đường. Google Maps chỉ nên được coi là công cụ hỗ trợ chỉ hướng, còn quyết định cuối cùng vẫn phải dựa vào quan sát và đánh giá của người cầm lái.

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