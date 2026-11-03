Giữ nghề vẽ bảng hiệu thủ công theo phong cách Sài Gòn xưa, anh họa sĩ ở TPHCM có thu nhập 30-60 triệu đồng/tháng.

Anh Thuyên vẽ bảng hiệu thủ công theo phong cách Sài Gòn xưa

Bảng hiệu Sài Gòn xưa

Đội chiếc mũ phớt vải vành ngắn, anh Hoàng Đức Thuyên (SN 1987, phường Long Bình, TPHCM) trải tấm bảng nhỏ đã sơn sẵn nền vàng lên mặt bàn làm việc tự chế. Trước khi pha sơn, nhúng cọ để vẽ, anh phác thảo tác phẩm của mình bằng những nét phấn trắng giản đơn.

Tại TPHCM, anh Thuyên được biết đến là một trong số ít họa sĩ theo nghề vẽ bảng hiệu thủ công theo phong cách Sài Gòn xưa. Anh đến với công việc này một cách tình cờ từ hơn 10 năm trước.

Tại TPHCM, anh Thuyên là một trong số ít họa sĩ theo nghề vẽ bảng hiệu thủ công theo phong cách Sài Gòn xưa

Trước đó, sau khi tốt nghiệp cử nhân Hội họa, trường Đại học Nghệ thuật Huế, anh Thuyên vào TPHCM lập nghiệp. Tại đây, anh làm việc trong một xưởng sản xuất tranh xuất khẩu.

Sau khoảng 1 năm, anh thấy công việc mang tính rập khuôn, nhàm chán nên xin nghỉ để tìm kiếm sự tự do trong sáng tạo. Bước đầu, anh mưu sinh bằng nhiều công việc như: lắp đặt bảng quảng cáo đèn điện tử, trang trí, thiết lập quán cà phê, vẽ tranh tường…

Anh chia sẻ: “Tôi là người hoài cổ, yêu thích những đồ vật, không gian xưa… Dù vậy tôi chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghề vẽ bảng hiệu thủ công. Bởi lúc đó mọi người đều sử dụng bảng hiệu in, đèn điện tử...

Nhưng khi thiết lập, trang trí không gian quán theo phong cách hoài cổ, tôi tư vấn cho khách sử dụng các loại bảng hiệu, quảng cáo vẽ tay phong cách Sài Gòn xưa.

Ban đầu không mấy ai đoái hoài đến loại bảng hiệu này. Khoảng năm 2016-2017, trào lưu tái hiện bảng hiệu vẽ tay theo phong cách Sài Gòn xưa bùng nổ, lan tỏa mạnh. Tôi liên tục nhận được đơn hàng và theo nghề đến bây giờ.

Một số bảng hiệu theo phong cách Sài Gòn xưa anh Thuyên thực hiện, sưu tầm

Bảng hiệu vẽ tay theo phong cách xưa được yêu thích bởi khơi gợi cảm xúc, ký ức của người nhìn. Dù không hoàn hảo nhưng sản phẩm luôn có hồn và một nét đẹp riêng không trùng lặp. Nét đẹp này chính là tay nghề, cảm xúc của mỗi người họa sĩ”.

Sản phẩm do anh thực hiện thường có bố cục đơn giản, dễ đọc với tông màu vàng kem, xanh ngọc, đỏ gạch hoặc xanh rêu mang đậm hơi thở Sài Gòn những thập niên 80-90.

Đối với các sản phẩm kích thước nhỏ, anh thường phác thảo, sử dụng cọ, sơn vẽ trực tiếp lên vật liệu như: gỗ, tôn, inox… Những bảng hiệu kích thước lớn, anh thiết kế trước trên máy tính để cân đối cỡ chữ, phông chữ, tính toán màu sắc phù hợp với phong cách cửa tiệm.

Trước khi vẽ, anh thường phác thảo trước bằng những nét phấn đơn giản

Thiết kế mẫu xong, anh pha sơn, dùng cọ vẽ tỉ mỉ từng nét. Tùy kích thước, độ phức tạp, anh mất từ 4-7 ngày để hoàn thành một bảng hiệu vẽ tay mang hơi thở Sài Gòn xưa.

Lưu giữ ký ức

Sau khi hoàn thiện, các bảng hiệu vẽ tay theo phong cách Sài Gòn xưa của anh Thuyên không chỉ là vật để nhận diện thương hiệu. Sản phẩm còn được anh và khách hàng xem như một lát cắt ký ức, khơi gợi vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc của một thời đã qua.

Hiện nay, mỗi tháng anh Thuyên hoàn thiện từ 30-50 biển bảng vẽ tay tùy kích thước lớn, nhỏ. Các sản phẩm của anh có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng tùy kích thước, độ phức tạp.

Sau đó anh sử dụng sơn để vẽ theo

Phần lớn bảng hiệu mang phong cách hoài cổ này được đặt mua bởi các chủ quán cà phê, quán ăn… Một số người còn liên hệ, đặt hàng loại sản phẩm này để trang trí, xây dựng các không gian ký ức, không gian kỷ niệm…

Ngoài thị trường trong nước, anh Thuyên cũng có lượng lớn khách hàng ở nước ngoài. Đó là những người từng sống ở TPHCM vào thập niên 80-90.

Họ đặt hàng, nhờ anh vẽ lại những bảng hiệu ở các quán ăn, nhà hàng, tiệm cắt tóc… mà mình từng trải nghiệm trước kia để treo trong nhà như một cách ôn lại kỷ niệm xưa.

Anh Thuyên giới thiệu bảng hiệu được người khách đặt vẽ để sử dụng cho quán cà phê của mình ở nước ngoài

Không ít người Việt đang sinh sống ở nước ngoài khi mở hàng quán cũng đặt hàng anh Thuyên vẽ. Sản phẩm loại này thường là bảng hiệu của quán cà phê, phở, cơm tấm, nước mía...

Anh Thuyên bộc bạch: “Hiện nay, nghề vẽ bảng hiệu thủ công theo phong cách Sài Gòn xưa bắt đầu bão hòa và chịu sự cạnh tranh bởi các sản phẩm từ công nghệ.

Trước đây, công việc này có thể đem lại cho tôi thu nhập 100 triệu đồng/tháng. Hiện, mức thu nhập của nghề chỉ còn từ 30-60 triệu đồng/tháng.

Anh Thuyên cho biết, việc vẽ hay sưu tầm bảng hiệu theo phong cách xưa không chỉ để kinh doanh mà còn là cách lưu giữ tư liệu, thỏa mãn thú vui hoài cổ, sưu tầm vật dụng, phong cách nghệ thuật Sài Gòn xưa

Dù vậy, tôi vẫn kiên trì với công việc, bởi sản phẩm vẽ tay sở hữu thần thái, dấu ấn cá nhân độc bản của người nghệ sĩ mà máy móc hiện đại không thể thay thế hay mô phỏng.

Tôi cũng sưu tầm các bảng hiệu xưa. Với tôi, việc vẽ hay sưu tầm bảng hiệu không chỉ để kinh doanh mà còn là cách lưu giữ tư liệu, thỏa mãn thú vui hoài cổ, đam mê sưu tầm vật dụng, phong cách nghệ thuật Sài Gòn xưa cho bản thân lẫn khách hàng”.

Clip, ảnh: Hà Nguyễn